02 февраля 2026 в 15:56

Инсульт не помог Васе Бандиту избежать наказания

Суд отказал авторитету Игорю Кокунову в освобождении по болезни

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Таганский суд Москвы прекратил рассмотрение ходатайства осужденного криминального авторитета Игоря Кокунова, известного как Вася Бандит, об освобождении от наказания в связи с болезнью, сообщает РЕН ТВ. Решение связано с возобновлением в отношении него уголовного дела по обвинению в вымогательстве.

По версии следствия, Кокунов вместе с сообщником требовал €5 млн (452 млн рублей) у главы «Первого московского часового завода», угрожая расправой ему и его семье. После этих угроз бизнесмен обратился в правоохранительные органы.

Ранее суд признал Игоря Кокунова виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии и назначил ему восемь лет и два месяца колонии особого режима. Позже его госпитализировали с инсультом, а после стабилизации состояния вернули в следственный изолятор.

Ранее в Подмосковье на кладбище у храма в Чехове установили дорогой памятник криминальному авторитету Николаю Павлинову, известному как Коля Павлин. Лидер местной ОПГ скончался в январе 2025 года, через несколько лет после освобождения от 17-летнего срока по состоянию здоровья. Монумент, украшенный блатной лирикой, по стоимости сопоставим с квартирой в регионе.

