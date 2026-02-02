Инсульт не помог Васе Бандиту избежать наказания

Таганский суд Москвы прекратил рассмотрение ходатайства осужденного криминального авторитета Игоря Кокунова, известного как Вася Бандит, об освобождении от наказания в связи с болезнью, сообщает РЕН ТВ. Решение связано с возобновлением в отношении него уголовного дела по обвинению в вымогательстве.

По версии следствия, Кокунов вместе с сообщником требовал €5 млн (452 млн рублей) у главы «Первого московского часового завода», угрожая расправой ему и его семье. После этих угроз бизнесмен обратился в правоохранительные органы.

Ранее суд признал Игоря Кокунова виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии и назначил ему восемь лет и два месяца колонии особого режима. Позже его госпитализировали с инсультом, а после стабилизации состояния вернули в следственный изолятор.

