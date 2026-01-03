Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
03 января 2026 в 00:24

В Британии напали и повредили завод поставщика оружия для Израиля

Telegraph: в Британии устроили разгром на заводе из-за поставок оружия Израилю

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Группа пропалестинских активистов несанкционированно проникла на завод в Эдинбурге и устроила разгром, передает газета The Daily Telegraph. Отмечается, что атака на предприятие произошла из-за поставок оружия в Израиль.

Правоохранительные органы официально подтвердили факт нападения на завод. Отмечается, что пока ни одна из организаций публично не взяла на себя ответственность за эти действия.

Ранее армия обороны Израиля нанесла удары по тренировочному лагерю сил специального назначения «Радван» шиитской организации «Хезболла» на юге Ливана, сообщила ЦАХАЛ. Отмечается, что также были поражены склады с оружием.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал, что ЦАХАЛ уничтожила пятерых высокопоставленных членов ХАМАС в секторе Газа. По его словам, еврейское государство сделало это в ответ на нарушение режима прекращения огня со стороны боевой ячейки.

Кроме того, более 50 стран осудили решение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху признать независимость Сомалиленда от Сомали. По мнению Каира, это опасный прецедент.

