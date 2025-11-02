Пентагон начал подготовку к действиям против Нигерии по приказу Трампа

Пентагон начал подготовку к действиям против Нигерии после соответствующего приказа президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, написал в социальной сети Х министр обороны Пит Хегсет. По его словам, убийства невинных христиан необходимо прекратить.

Да, сэр. Убийства невинных христиан в Нигерии и где угодно должны остановиться немедленно. Министерство войны готовится к действию, — говорится в сообщении.

Хегсет также сопроводил публикацию постом Трампа о готовности США к действиям в отношении Нигерии. Он подчеркнул, что если правительство африканской страны не защитит христиан, Вашингтону придется «уничтожить исламских террористов», ответственных за «жуткие зверства».

Ранее лидер США пригрозил Нигерии применением военной силы. При этом представитель МИД Нигерии Кимиби Эбиенфа заявил, что заявления Трампа о массовых убийствах христиан в Нигерии не соответствуют действительности. По его словам, под руководством президента Болы Тинубу государство активно борется с террористами и защищает жизни и права граждан.