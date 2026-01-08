Атака США на Венесуэлу
08 января 2026 в 08:09

«Мистер голкипер»: скончался знаменитый рекордсмен НХЛ

Рекордсмен НХЛ среди вратарей Гленн Холл умер на 95-м году жизни

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Рекордсмен Национальной хоккейной лиги среди вратарей по количеству проведенных подряд матчей канадец Гленн Холл умер в возрасте 94 лет, заявили в пресс-службе НХЛ. По словам комиссара лиги Гэри Беттмэна, Холл был воплощением того, к чему стремятся все хоккейные голкиперы.

Получивший меткое прозвище «Мистер голкипер», он был крепким, надежным и невероятно талантливым вратарем, — подчеркнул Беттмэн.

На протяжении своей карьеры Холл выступал за «Детройт», «Чикаго» и «Сент-Луис». Вместе с «Чикаго» он завоевал Кубок Стэнли, а также трижды получал «Везину трофи» — приз, вручаемый лучшему голкиперу регулярного чемпионата НХЛ. Кроме того, канадец является единственным вратарем в истории лиги, который провел более 500 матчей подряд.

После завершения карьеры Холл занимался тренерской деятельностью. Так, в 1989 году он работал с вратарями «Калгари», и по итогам сезона команда завоевала Кубок Стэнли. В 1975 году Холла приняли в Зал хоккейной славы. Первый номер, под которым голкипер выступал за «Чикаго», был навечно изъят из обращения клуба.

Ранее сообщалось, что в возрасте 91 года умер главный тренер сборной СССР по гандболу на Олимпиаде в Монреале и Сеуле Анатолий Евтушенко. Он стоял у истоков создания команды Московского авиационного института, под его руководством команда шесть раз выигрывала чемпионат страны и побеждала в Кубке европейских чемпионов.

