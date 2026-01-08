«Мистер голкипер»: скончался знаменитый рекордсмен НХЛ

Рекордсмен Национальной хоккейной лиги среди вратарей по количеству проведенных подряд матчей канадец Гленн Холл умер в возрасте 94 лет, заявили в пресс-службе НХЛ. По словам комиссара лиги Гэри Беттмэна, Холл был воплощением того, к чему стремятся все хоккейные голкиперы.

Получивший меткое прозвище «Мистер голкипер», он был крепким, надежным и невероятно талантливым вратарем, — подчеркнул Беттмэн.

На протяжении своей карьеры Холл выступал за «Детройт», «Чикаго» и «Сент-Луис». Вместе с «Чикаго» он завоевал Кубок Стэнли, а также трижды получал «Везину трофи» — приз, вручаемый лучшему голкиперу регулярного чемпионата НХЛ. Кроме того, канадец является единственным вратарем в истории лиги, который провел более 500 матчей подряд.

После завершения карьеры Холл занимался тренерской деятельностью. Так, в 1989 году он работал с вратарями «Калгари», и по итогам сезона команда завоевала Кубок Стэнли. В 1975 году Холла приняли в Зал хоккейной славы. Первый номер, под которым голкипер выступал за «Чикаго», был навечно изъят из обращения клуба.

