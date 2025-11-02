Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 ноября 2025 в 01:22

«Это будет жестко»: Трамп пригрозил Нигерии вторжением

Трамп пригрозил силовыми мерами Нигерии из-за ситуации с христианами

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: POOL/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пригрозил Нигерии применением военной силы. Американский лидер в социальной сети Truth Social обвинил нигерийские власти в недостаточных мерах по защите христианского населения от действий исламских террористических группировок.

Если правительство Нигерии продолжит позволять убивать христиан, США незамедлительно прекратят всю помощь и поддержку Нигерии и вполне могут войти в эту страну, теперь уже опозоренную, во всеоружии, чтобы полностью уничтожить исламских террористов, которые совершают эти ужасные злодеяния, — указал Трамп.

В своем обращении президент сообщил о поручении военному ведомству подготовить план потенциальных силовых действий. При этом Трамп охарактеризовал предполагаемую операцию как «быструю и жесткую».

Президент Нигерии Бола Тинубу решительно отверг выдвинутые обвинения, подчеркнув, что характеристика страны как государства с религиозной нетерпимостью не соответствует действительности. Нигерийский лидер указал на последовательные усилия правительства по обеспечению свободы вероисповедания для всех граждан.

Ранее политолог Андрей Кортунов оценил нападки Трампа на Венесуэлу и его слова о масштабной военной операции. По его словам, администрация Белого дома заинтересована в лояльном правительстве.

Дональд Трамп
Нигерия
угрозы
христиане
