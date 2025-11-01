Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
01 ноября 2025 в 11:53

Политолог ответил, решится ли Трамп на военную операцию в Венесуэле

Политолог Кортунов: Трамп не готов к масштабной военной операции в Венесуэле

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: POOL/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп не готов к масштабной военной операции в Венесуэле, выразил мнение в беседе с NEWS.ru политолог Андрей Кортунов. По его словам, администрация главы Белого дома не ставит напрямую вопрос о смене режима в южноамериканской стране, однако рассматривает ее как принципиального противника и хочет видеть у власти лояльное правительство.

Ситуация между США и Венесуэлой серьезная. Формальные основания для вооруженного вмешательства — наркотрафик, который якобы идет из страны, поэтому администрация Трампа напрямую не ставит вопрос о смене режима. В Вашингтоне хотели бы поменять правительство в Венесуэле и превратить ее в своего очередного клиента. При этом надо учитывать, что Трамп к масштабной операции не готов. Венесуэла — большая страна. Там есть традиции партизанского движения, и ввязаться в такую войну — это, в общем, создать себе очень много проблем, которые сейчас, я думаю, Вашингтону совсем ни к чему, — пояснил Кортунов.

Он отметил, что на фоне внешнеполитической активности Белого дома успех в Венесуэле позволил бы Трампу увереннее полемизировать с внутренними оппонентами. По словам политолога, значительную роль в этом вопросе играют и экономические интересы, поскольку южноамериканская страна обладает крупнейшими в мире запасами нефти.

На фоне такой внешнеполитической активности, которую сейчас проявляет администрация Трампа, победа в Венесуэле была бы сильным козырем во внутриполитических делах. То есть, тогда президент США мог бы более уверенно вести полемику со своими оппонентами внутри страны. Также есть экономические интересы. Все-таки Венесуэла — это страна, которая обладает крупнейшими в мире запасами нефти. Причем там много тяжелой нефти, которая особенно нужна для многих американских НПЗ, — резюмировал Кортунов.

Ранее сообщалось, что президент Венесуэлы Николас Мадуро попросил у лидера России Владимира Путина поддержку в связи с угрозой, исходящей от США. По данным американских журналистов, он обратился к РФ с просьбой о поставках ракет, радаров и модернизированных самолетов.

Венесуэла
США
Дональд Трамп
войны
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Украине подтвердили кадры уничтожения спецназа ГУР
«Не до смеха»: защитник ЦСКА о попытке похищения Мостового
Стоматолог предупредила об опасности фальш-брекетов
Отец Илона Маска заявил о желании получить российский паспорт
«В честь него назвали»: Архипов вспомнил шутку Попова над своей болезнью
Минобороны РФ сообщило о завершении зачистки в ряде населенных пунктов
Стало известно, на что может пойти Россия в случае применения ВСУ Tomahawk
«Идиотский» поступок: жена рэпера стирала части его трупа в машинке
Спецназ ГУР пытался высадиться с вертолета под Красноармейском
Сильный взрыв прогремел на территории крупнейшего НПЗ в Мексике
Путин присвоил Зейналовой новый ранг
Появились кадры последствий взрыва в квартире ростовского дома
Рубль будет стабилен? Курс сегодня, 1 ноября, что с долларом, евро и юанем
Появились кадры провальной высадки спецназа ГУР в Красноармейске
«Папочка, я тебя люблю»: дочка и вдова Попова попрощались с актером
Прокуратура запросила 15 лет колонии для экс-чиновника Минприроды
Конкурс «Народный участковый» запустил финальное онлайн-голосование
Смерть звезды «Полицейского с Рублевки» назвали жуткой несправедливостью
Режиссер Арутюнов вспомнил напутственные слова умершего Романа Попова
Оппозиция Тайваня обвинила НАТО в украинском конфликте
Дальше
Самое популярное
Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики
Общество

Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла
Общество

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.