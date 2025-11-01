Политолог ответил, решится ли Трамп на военную операцию в Венесуэле Политолог Кортунов: Трамп не готов к масштабной военной операции в Венесуэле

Президент США Дональд Трамп не готов к масштабной военной операции в Венесуэле, выразил мнение в беседе с NEWS.ru политолог Андрей Кортунов. По его словам, администрация главы Белого дома не ставит напрямую вопрос о смене режима в южноамериканской стране, однако рассматривает ее как принципиального противника и хочет видеть у власти лояльное правительство.

Ситуация между США и Венесуэлой серьезная. Формальные основания для вооруженного вмешательства — наркотрафик, который якобы идет из страны, поэтому администрация Трампа напрямую не ставит вопрос о смене режима. В Вашингтоне хотели бы поменять правительство в Венесуэле и превратить ее в своего очередного клиента. При этом надо учитывать, что Трамп к масштабной операции не готов. Венесуэла — большая страна. Там есть традиции партизанского движения, и ввязаться в такую войну — это, в общем, создать себе очень много проблем, которые сейчас, я думаю, Вашингтону совсем ни к чему, — пояснил Кортунов.

Он отметил, что на фоне внешнеполитической активности Белого дома успех в Венесуэле позволил бы Трампу увереннее полемизировать с внутренними оппонентами. По словам политолога, значительную роль в этом вопросе играют и экономические интересы, поскольку южноамериканская страна обладает крупнейшими в мире запасами нефти.

На фоне такой внешнеполитической активности, которую сейчас проявляет администрация Трампа, победа в Венесуэле была бы сильным козырем во внутриполитических делах. То есть, тогда президент США мог бы более уверенно вести полемику со своими оппонентами внутри страны. Также есть экономические интересы. Все-таки Венесуэла — это страна, которая обладает крупнейшими в мире запасами нефти. Причем там много тяжелой нефти, которая особенно нужна для многих американских НПЗ, — резюмировал Кортунов.

Ранее сообщалось, что президент Венесуэлы Николас Мадуро попросил у лидера России Владимира Путина поддержку в связи с угрозой, исходящей от США. По данным американских журналистов, он обратился к РФ с просьбой о поставках ракет, радаров и модернизированных самолетов.