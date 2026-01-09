В Киеве зафиксированы перебои с водоснабжением

Перебои с водоснабжением наблюдаются в Киеве после по меньшей мере пяти серий мощных взрывов, сообщил мэр города Виталий Кличко в Telegram-канале. По его словам, был причинен ущерб критически важной инфраструктуре.

В настоящее время наблюдаются перебои с водоснабжением, — написал Кличко.

Ранее он заявил, что после взрывов в Киеве зафиксированы проблемы с электроснабжением, также из-за повреждений критической инфраструктуры.

До этого появилась информация, в Киеве на фоне воздушной тревоги раздались взрывы. Согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. Данные о повреждениях на тот момент не приводились.

Также во Львове прогремела серия мощных взрывов, инцидент произошел во время действия воздушной тревоги. Причины взрывов не уточняются. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. При этом в регионе начались перебои с подачей газа.

Кроме того, мощный взрыв прогремел в Одессе на юге Украины. По информации источника, на территории Одесской, Днепропетровской и Николаевской областей звучат сирены воздушной тревоги. Другие подробности не уточняются.