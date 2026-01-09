Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 января 2026 в 06:58

В Киеве зафиксированы перебои с водоснабжением

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Перебои с водоснабжением наблюдаются в Киеве после по меньшей мере пяти серий мощных взрывов, сообщил мэр города Виталий Кличко в Telegram-канале. По его словам, был причинен ущерб критически важной инфраструктуре.

В настоящее время наблюдаются перебои с водоснабжением, — написал Кличко.

Ранее он заявил, что после взрывов в Киеве зафиксированы проблемы с электроснабжением, также из-за повреждений критической инфраструктуры.

До этого появилась информация, в Киеве на фоне воздушной тревоги раздались взрывы. Согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. Данные о повреждениях на тот момент не приводились.

Также во Львове прогремела серия мощных взрывов, инцидент произошел во время действия воздушной тревоги. Причины взрывов не уточняются. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. При этом в регионе начались перебои с подачей газа.

Кроме того, мощный взрыв прогремел в Одессе на юге Украины. По информации источника, на территории Одесской, Днепропетровской и Николаевской областей звучат сирены воздушной тревоги. Другие подробности не уточняются.

водоснабжение
Киев
Украина
взрывы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лукашенко ответил, может ли Белоруссия повторить судьбу Венесуэлы
ПВО сбила пять беспилотников ВСУ над Россией за ночь
«Была месть»: Трамп раскрыл личные мотивы Рубио в операции против Венесуэлы
Львов в огне, крах рейнджеров ВСУ: новости СВО к утру 9 января
В США захотели перенести войну с наркотиками на сушу
Трамп рассказал, чем стала для Украины сделка по редкоземельным металлам
«Делаем, что можем»: Трамп отказался от дедлайна по Украине
Почти полмиллиона жителей Белгородской области остались без света из-за ВСУ
Сотни тысяч россиян остались без воды после атаки ВСУ
Трамп озвучил решение по поводу новых санкций против России
В Киеве зафиксированы перебои с водоснабжением
Трамп рассказал, как США будут помогать Украине в будущем
С 2026 года диспансеризация в России будет проходить по новым правилам
Пять стран выступили против решения FIDE снять санкции со сборных России
Зачистка спецназа под Сумами, подбитые танки: успехи ВС РФ к утру 9 января
Трамп оценил желание Путина и Зеленского завершить конфликт
Трамп сообщил о начале выгрузки нефти с «Маринеры»
Самый быстрый зимний десерт без выпечки! «Еловые шишки» за 15 минут
Сырный пирог из того, что было: тянется лучше, чем в пекарнях!
Пулеметчик ВС РФ помог товарищам, рискуя жизнью
Дальше
Самое популярное
Рождественская роскошь: мясо по-французски без заморочек — рецепт классики
Семья и жизнь

Рождественская роскошь: мясо по-французски без заморочек — рецепт классики

Мировая закуска по-быстрому: гренки с яйцом и селедочкой — обалденно вкусно и просто
Общество

Мировая закуска по-быстрому: гренки с яйцом и селедочкой — обалденно вкусно и просто

Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет
Общество

Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.