Худеем вкусно: рецепт нежного супа из брокколи — готовим за 20 минут

Хотите питаться вкусно и при этом бережно следить за фигурой? Обратите внимание на полезные супы для похудения, которые отлично утоляют голод и дарят чувство легкости. Яркий пример — нежный крем-суп из брокколи. Он не только низкокалорийный, но и очень быстрый в приготовлении, что делает его идеальным вариантом для полезного ужина или сытного ланча.

Основа этого супа — соцветия брокколи, настоящий суперфуд, богатый клетчаткой. Она мягко очищает организм и надолго сохраняет ощущение сытости. Чтобы приготовить это простейшее блюдо, вам понадобятся самые доступные ингредиенты:

400 г свежей или замороженной брокколи;

1 небольшая картофелина;

1 луковица;

500 мл овощного бульона или воды;

50 мл нежирных сливок или молока (по желанию, для кремовой текстуры);

соль, немного черного перца и щепотка мускатного ореха для аромата.

Лук и картофель нужно отварить в бульоне до мягкости, добавить брокколи и варить еще 5–7 минут. Затем все измельчить блендером до состояния нежного пюре, влить сливки и прогреть, не доводя до кипения. Вот и весь секрет!

Этот рецепт — прекрасное доказательство того, что полезное может быть невероятно вкусным. Готовьте с удовольствием, и пусть ваш путь к стройности будет комфортным и сытным с такими супами для похудения.

