Россиянам перечислили лучшие продукты, очищающие кровь

Крестоцветные овощи, в том числе брокколи, цветная, белокочанная или брюссельская капуста, способствуют выведению вредных веществ из организма, заявил aif.ru фармацевт Игорь Сокольский. Кроме того, нейтрализовать вредные вещества позволяет листовая зелень.

Свекла стимулирует работу печени и желчного пузыря, участвующих в очищении организма, отметил Сокольский. В качестве других полезных продуктов для детоксикации он назвал лимоны и яблоки.

Специалист добавил, что тем, кто хочет очистить организм от шлаков, следует поддерживать водный баланс. Вода помогает почкам фильтровать и выводить токсины. А зеленый чай за счет антиоксидантов усиливает работу печени.

Ранее биолог Ирина Лялина заявила, что имбирь улучшает пищеварение и кровообращение, а яблоки, клюква, черника, малина и лимон способствуют выведению шлаков из кишечника. Она отметила, что для пищеварительной системы, в частности для печени, полезен чеснок.