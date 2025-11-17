Биолог перечислила продукты, улучшающие пищеварение

Имбирь улучшает пищеварение и кровообращение, а яблоки, клюква, черника, малина и лимон способствуют выведению шлаков из кишечника, заявила Lenta.ru биолог Ирина Лялина. Она отметила, что для пищеварительной системы, в частности для печени, полезен чеснок.

Имбирь улучшает кровообращение и пищеварение, а зеленый чай включает в себя катехины, защищающие печень от окислительного процесса. Следует учитывать, что для поддержания эффективного выведения токсинов из организма крайне важно обеспечить достаточное употребление чистой воды, — отметила Лялина.

Специалист добавила, что для пищеварения также незаменимы зелень и овощи, в особенности свекла. Эти продукты, по ее словам, очищают организм от токсинов.

Ранее диетолог Елена Соломатина заявила, что микрозелень, выращенная дома, содержит в себе много полезных питательных веществ, в том числе витамины. Так редис, петрушка и укроп богаты витаминами А, С, K, серой и антиоксидантами.