17 ноября 2025 в 14:07

Диетолог назвала главную пользу домашней микрозелени

Диетолог Соломатина: в домашней микрозелени содержится обилие витаминов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Микрозелень, выращенная в домашних условиях, содержит в себе много полезных питательных веществ, в том числе витамины, заявила «Вестям Подмосковья» диетолог Елена Соломатина. Так, редис, петрушка и укроп богаты витаминами А, С, K, серой и антиоксидантами.

Любая зелень, которую мы выращиваем, независимо от места, содержит в себе витамины. Больше всего полезна микрозелень, то есть когда мы видим не более двух листочков. Там питательных веществ содержится даже больше, чем в зелени, выращенной обычным способом. До 90% содержимого микрозелени легко усваивается организмом, — отметила Соломатина.

Регулярное употребление домашней микрозелени позволяет улучшить зрение, пищеварение и состояние кожи. Кроме того, этот продукт помогает укрепить иммунитет и поддержать кровеносную систему.

Ранее фермер Бабкен Испирян посоветовал тем, кто хочет начать выращивать овощи на подоконнике, обратить внимание на зелень и микрозелень. Он напомнил, что с помощью подсветки заниматься домашним «огородом» можно в любое время года.

