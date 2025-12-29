Диетолог назвала лучшие источники омега-3

Рыба и морепродукты являются самым надежным источником омега-3, рассказала KP.RU врач-диетолог терапевт кандидат медицинских наук Татьяна Солнцева. Она отметила, что в разных продуктах кислоты содержатся в разных формах.

В растениях Омега-3 содержится не в той форме, которая усваивается нами лучше всего. Для нас самая удобная форма Омега-3 – это так называемые ЭПК (эйкозапентаеновая кислота) и ДГК (докозагексаеновая кислота), — рассказала Солнцева.

Диетолог подчеркнула, что получать полезные жиры можно также из льняного семени, масла и орехов. По ее словам, употреблять жирные виды рыбы необходимо около двух раз в неделю.

Ранее гастроэнтеролог Людмила Сухорукова рассказала, что людям, которые следят за калорийностью продуктов, лучше всего употреблять в пищу горбушу, поскольку это самый нежирный сорт красной рыбы. По ее словам, это настоящий источник важных для здоровья полезных веществ.