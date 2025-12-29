Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 декабря 2025 в 12:27

Диетолог назвала лучшие источники омега-3

Диетолог Солнцева: рыба является самым надежным источником омега-3

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Рыба и морепродукты являются самым надежным источником омега-3, рассказала KP.RU врач-диетолог терапевт кандидат медицинских наук Татьяна Солнцева. Она отметила, что в разных продуктах кислоты содержатся в разных формах.

В растениях Омега-3 содержится не в той форме, которая усваивается нами лучше всего. Для нас самая удобная форма Омега-3 – это так называемые ЭПК (эйкозапентаеновая кислота) и ДГК (докозагексаеновая кислота), — рассказала Солнцева.

Диетолог подчеркнула, что получать полезные жиры можно также из льняного семени, масла и орехов. По ее словам, употреблять жирные виды рыбы необходимо около двух раз в неделю.

Ранее гастроэнтеролог Людмила Сухорукова рассказала, что людям, которые следят за калорийностью продуктов, лучше всего употреблять в пищу горбушу, поскольку это самый нежирный сорт красной рыбы. По ее словам, это настоящий источник важных для здоровья полезных веществ.

Читайте также
Врач предупредила о возможных осложнениях у беременных после приема Омега-3
Здоровье/красота
Врач предупредила о возможных осложнениях у беременных после приема Омега-3
Россиянам назвали главный осенний продукт для ясного ума
Здоровье/красота
Россиянам назвали главный осенний продукт для ясного ума
Бюджетная красная рыба к празднику: как из простой горбуши сделать закуску, которую путают с семгой
Общество
Бюджетная красная рыба к празднику: как из простой горбуши сделать закуску, которую путают с семгой
В Рыбном союзе сравнили производство черной икры в России и СССР
Общество
В Рыбном союзе сравнили производство черной икры в России и СССР
Диетолог дала советы, как справиться с похмельем после новогоднего застолья
Здоровье/красота
Диетолог дала советы, как справиться с похмельем после новогоднего застолья
омега-3
рыбы
диетологи
рацион
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мошенники начали выдавать себя за опасных преступников
Убийство 10 граждан, удар по животным, 133 БПЛА: ВСУ атакуют РФ 29 декабря
На российской таможне задержали пассажира из Вьетнама с «червивым» багажом
Папа Римский отправил Украине три грузовика гуманитарной помощи
«Капризный продукт»: раскрыто, почему лучше не замораживать красную икру
Меньшова произнесла трогательную речь на прощании с Алентовой
«Их бросало в нищету»: Панкратов-Черный о жизни Алентовой и Меньшова
Путин перевел домовые чаты в мессенджер MAX: что известно, новый закон
«Не хватило спортивной злости»: Карякин об игре шахматиста Артемьева на ЧМ
Песков раскрыл, состоится ли телефонный разговор Путина и Зеленского
Появились детали разговора Путина и Трампа
Профайлер раскрыл, в каком состоянии Зеленский общался с Трампом
Развод с молодой женой, абьюз, любовь к Украине: как живет Виктор Логинов
Кремль отказался комментировать создание ЗСТ в Донбассе
В Кремле сообщили о серьезном недовольстве в странах Европы
«Мое плечо — это твое плечо»: Михайлов обратился к Меньшовой
Адвокат ответил, может ли Лурье принудительно выселить Долину из квартиры
Карякин поздравил шахматистку Горячкину с победой на ЧМ по рапиду
Кремль не понял сути слов про «план Б» Зеленского
Песков предрек проблемы лидерам стран ЕС на грядущих выборах
Дальше
Самое популярное
Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет
Общество

Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Две картошки и ложка сметаны. Вместо обычных блинов пеку аппетитные лепешки — сытно и безумно вкусно
Общество

Две картошки и ложка сметаны. Вместо обычных блинов пеку аппетитные лепешки — сытно и безумно вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.