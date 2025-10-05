Клуб «Валдай»
05 октября 2025 в 19:35

Россиянам назвали главный осенний продукт для ясного ума

Нутрициолог Мановска посоветовала чаще есть скумбрию от осенней рассеянности

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Осенью россиянам рекомендуется добавить в рацион скумбрию и другие доступные продукты для борьбы с сезонной рассеянностью и усталостью, рассказала нутрициолог и терапевт Елена Мановска в интервью Lenta.ru. По словам специалиста, подойдет и другая богатая омега-3 жирными кислотами морская рыба — лосось или сардины.

Осенью важно обеспечить мозг омега-3 жирными кислотами, витаминами группы B, магнием и антиоксидантами, — сказала Мановска.

Нутрициолог также посоветовала регулярно употреблять грецкие орехи, миндаль и семена льна, содержащие магний и витамин E. Кроме того, важно включить в питание листовые овощи, такие как шпинат и рукола, ягоды черники, голубики и клюквы, вместе с небольшим количеством темного шоколада. Благодаря высокому содержанию какао он мягко стимулирует нервную систему, улучшая когнитивные функции и повышая концентрацию внимания, отметила специалист.

Ранее сообщалось, что международная группа из 70 экспертов из 35 стран открыла новую диету, которая может спасти до 15 миллионов человеческих жизней. По подсчетам исследователей, повсеместное внедрение так называемой планетарной здоровой диеты (PHD) может сократить число случаев преждевременной смерти на 40 тысяч ежедневно.

