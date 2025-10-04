Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
04 октября 2025 в 21:53

Исследователи открыли новую диету, которая спасает жизни

Guardian: планетарная диета способна предотвратить 15 млн смертей ежегодно

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Повсеместное внедрение так называемой планетарной здоровой диеты (PHD) может сократить количество случаев преждевременной смерти и предотвратить до 40 тысяч смертей ежедневно, или 15 млн человек ежегодно, говорится в исследовании международной группы ученых, которое опубликовано в медицинском журнале Lancet. В его основе лежат работы 70 ведущих экспертов из 35 стран.

Члены Комиссии EAT- Lancet подчеркивают глобальную потребность в здоровых, устойчивых и справедливых продовольственных системах и рассматривают, как то, что мы кладем на свои тарелки, может повлиять на остальной мир, — сказано в сообщении.

Среди преимуществ диеты также называют уменьшение пищевых выбросов парниковых газов на 50% и профилактику диабета, сердечно-сосудистых и нейродегенеративных заболеваний. Она включает в себя следующие продукты: фрукты и овощи, цельнозерновые, орехи и бобовые, молочные продукты, яйца, курицу, рыбу и красное мясо.

Исследование также выявило глубокое неравенство: 30% самого богатого населения ответственны за 70% экологического ущерба от производства пищи, при этом 2,8 миллиарда человек не могут позволить себе здоровое питание.

Ранее сообщалось, почему молодые матери набирают вес. Специалист указал на проблемы с уровнем гормона стресса кортизола, который накапливается в организме на фоне усталости и недосыпов.

исследования
диеты
здоровье
продукты
ученые
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Запорожье прогремела серия взрывов
Вучич заявил, что в НАТО готовятся к войне
Мирный житель подорвался на взрывном устройстве в Шебекино
Элитные подразделения ВСУ оказались в окопах без обеспечения
Премьер Чехии поздравил Бабиша с победой на выборах
Нетаньяху сообщил, сколько дней Израиль даст на переговоры по Газе
Раскрыто число жертв при обстреле ВСУ Макеевки
Пять человек пострадали при столкновении легковушки и скорой под Тверью
В Тбилиси возбудили уголовное дело по четырем статьям из-за беспорядков
Аэропорт Мюнхена столкнулся с новыми загадочными проблемами
Исследователи открыли новую диету, которая спасает жизни
Пилоты «Формулы-1» оказались дисквалифицированы с Гран-при Сингапура
Ученый раскрыл правду о влиянии магнитных бурь на здоровье человека
Зацеперы опробовали черную «Иволгу» в день запуска на линию
В Грузии нашли виновных в тбилисских протестах
У президентского дворца в Сомали прогремел мощный взрыв
Последствия шторма «Эми» оказались смертельными
«Динамо» нашел нового председателя совета директоров
Итальянский художник написал портрет погибшей девочки из Луганска
Водитель фуры 14 часов ждал въезда в Литву и напился
Дальше
Самое популярное
Кучмачи из баклажанов по-грузински! Баклажаны, лучок и кинза. Всего 20 минут — и на столе шедевр!
Общество

Кучмачи из баклажанов по-грузински! Баклажаны, лучок и кинза. Всего 20 минут — и на столе шедевр!

Наемники «предали» ВСУ, мощный удар ФАБ: новости СВО к утру 3 октября
Регионы

Наемники «предали» ВСУ, мощный удар ФАБ: новости СВО к утру 3 октября

Обалденная свекольная икра с яблоками. Идеальная намазка для бутербродов! Вкусно к картошечке и мясу
Общество

Обалденная свекольная икра с яблоками. Идеальная намазка для бутербродов! Вкусно к картошечке и мясу

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.