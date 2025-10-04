Исследователи открыли новую диету, которая спасает жизни

Повсеместное внедрение так называемой планетарной здоровой диеты (PHD) может сократить количество случаев преждевременной смерти и предотвратить до 40 тысяч смертей ежедневно, или 15 млн человек ежегодно, говорится в исследовании международной группы ученых, которое опубликовано в медицинском журнале Lancet. В его основе лежат работы 70 ведущих экспертов из 35 стран.

Члены Комиссии EAT- Lancet подчеркивают глобальную потребность в здоровых, устойчивых и справедливых продовольственных системах и рассматривают, как то, что мы кладем на свои тарелки, может повлиять на остальной мир, — сказано в сообщении.

Среди преимуществ диеты также называют уменьшение пищевых выбросов парниковых газов на 50% и профилактику диабета, сердечно-сосудистых и нейродегенеративных заболеваний. Она включает в себя следующие продукты: фрукты и овощи, цельнозерновые, орехи и бобовые, молочные продукты, яйца, курицу, рыбу и красное мясо.

Исследование также выявило глубокое неравенство: 30% самого богатого населения ответственны за 70% экологического ущерба от производства пищи, при этом 2,8 миллиарда человек не могут позволить себе здоровое питание.

Ранее сообщалось, почему молодые матери набирают вес. Специалист указал на проблемы с уровнем гормона стресса кортизола, который накапливается в организме на фоне усталости и недосыпов.