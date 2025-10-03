Клуб «Валдай»
03 октября 2025 в 15:32

Диетолог рассказала, почему молодые матери набирают вес

Диетолог Соломатина: молодые матери набирают вес из-за недосыпа

Фото: Shutterstock/FOTODOM

У молодых матерей, которые большую часть времени проводят с ребенком, нарушается ритм сна, из-за чего организм дает команду запасать жир, заявила диетолог Елена Соломатина. В разговоре с «Вечерней Москвой» специалист подчеркнула, что во всем виноват гормон стресса, кортизол, который накапливается в организме на фоне усталости.

У мамы, которая сидит с ребенком, часто встает к нему ночью, потому что он болеет или плохо спит, нарушаются циркадные ритмы. Гормон стресса кортизол не уходит вовремя. Находясь в стрессе, организм дает команду запасать жир, — объяснила диетолог.

Ранее врач-диетолог и нутрициолог Ирина Писарева заявила, что тренд на худобу может привести к росту числа людей, страдающих анорексией и другими опасными расстройствами пищевого поведения. По ее мнению, активная популяризация чрезмерной худобы среди знаменитостей создает серьезные риски для физического и психического здоровья их аудитории, особенно подростков.

