Диетолог рассказала, почему молодые матери набирают вес

У молодых матерей, которые большую часть времени проводят с ребенком, нарушается ритм сна, из-за чего организм дает команду запасать жир, заявила диетолог Елена Соломатина. В разговоре с «Вечерней Москвой» специалист подчеркнула, что во всем виноват гормон стресса, кортизол, который накапливается в организме на фоне усталости.

У мамы, которая сидит с ребенком, часто встает к нему ночью, потому что он болеет или плохо спит, нарушаются циркадные ритмы. Гормон стресса кортизол не уходит вовремя. Находясь в стрессе, организм дает команду запасать жир, — объяснила диетолог.

