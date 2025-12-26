Россиянам рассказали, какие орехи могут быть опасны для организма Диетолог Мизинова: кешью могут быть токсичны при неправильной обработке

Кешью могут быть потенциально токсичны для организма при ненадлежащей обработке, заявила NEWS.ru врач-диетолог Наталья Мизинова. Она порекомендовала отдавать предпочтение кедровым и грецким орехам.

У нас есть топ орехов и топ растительных масел из этих орехов, которые являются рекордсменами по полезным компонентам. На первое место я бы все-таки поставила кедровые орехи, которые традиционны для нашей страны, как и грецкие. В топ входят миндальные орехи. На четвертом месте фундук. Почему здесь нет кешью? Потому что они сами по себе при неправильной обработке являются токсичными и для употребления требуют достаточно серьезной обработки, — поделилась Мизинова.

Она подчеркнула, что кешью, который можно найти на полках магазинов, проходит определенную технологическую обработку. По мнению врача, это всегда менее полезно, чем продукты, которые не подвергаются никакому внешнему воздействию.

Орехи, конечно, лучше покупать в цельном виде и колоть самим. Одна ежедневная норма составляет около 30 граммов орехов в сутки. Это прекрасно укладывается в суточный калораж, не отягощает его, но при этом хорошо насыщает человека. Если представить ладошку человека, то это количество орехов, умещающееся в небольшой пригоршне, — заключила Мизинова.

Ранее врач-диетолог Зинаида Медведева предупредила, что привычка перекусывать перед новогодним праздником может привести к панкреатиту. Кроме того, по ее словам, избыток салатов, заправленных майонезом, может усугубить ситуацию.