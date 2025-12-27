Россиян ждут большие финансовые перемены в 2026 году В России в 2026 году обновят лимиты вкладов, условия страхования и маткапитала

С 1 января 2026 года вступит ряд законов и правил, которые затронут личные финансы россиян — от соцвыплат до банковских операций и инвестиционных льгот. Изменения затрагивают пенсии, налоги, банковские услуги, долгосрочные накопления и расчеты по картам, передает РБК.

В социальной сфере с 1 января проиндексируют страховые пенсии — фиксированная часть и стоимость пенсионного коэффициента вырастут примерно на средний уровень инфляции. Социальные пенсии повысятся с 1 апреля, а военные пенсии увеличатся осенью 2026 года. Также ожидается рост прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда.

Семьи, где два и более ребенка, смогут воспользоваться новым механизмом налогового кешбэка: НДФЛ будет пересчитываться по сниженной ставке 6% вместо 13%, а разница возвращаться на налоговый счет для перевода на карту.

Для самозанятых вводится эксперимент добровольного страхования на случай нетрудоспособности с возможностью оплачиваемых больничных, если участник регулярно платит взносы.

В банковской сфере изменятся правила безопасности переводов. Банк России обновил список признаков подозрительных транзакций — банки смогут приостанавливать операции на проверку. Ряд операций, связанных с картами, будет облагаться НДС, что может повлиять на стоимость банковских услуг.

Изменения также коснутся выплат по долгосрочным сбережениям: лимит налогового вычета по продуктам типа ИИС и других накопительных программ увеличится, а сумма вычета для родителей, вносящих средства за своих детей, станет больше.

Кроме того, в 2026 году продвигается внедрение цифрового рубля и универсального QR-кода для оплаты — это еще одна форма национальной валюты, доступная через приложения банков и платежные системы, но не заменяющая наличные.

Ранее сенатор Елена Перминова сообщила, что россияне могут более чем вдвое увеличить размер будущих пенсионных выплат. По ее словам, для этого необходимо отсрочить выход на пенсию на 10 лет.