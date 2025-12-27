Новый год — 2026
27 декабря 2025 в 19:17

«Попал в плен»: Гордон отреагировала на шестой брак бывшего мужа

Екатерина Гордон пошутила, что бывший муж попал в плен после новостей о браке

Екатерина Гордон Екатерина Гордон Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Юрист Екатерина Гордон в Instagram (деятельность в РФ запрещена) призвала бывшего мужа — телеведущего Александра Гордона дать знак, если он «попал в плен к брачным аферистам». Так, с иронией, она отреагировала на сообщения о шестом браке бывшего супруга с 23-летней художницей.

Господи, если есть какая-то проблема, если ты попал в плен к брачным аферистам, моргни. Катюнич придет, все разрулит. Живут же люди! — сказала Гордон.

Гордон ранее сам объявил о свадьбе с молодой избранницей. Девушка также признавалась, что не ощущает разницы в возрасте с телеведущим. Она попросила не называть его «дедом», подчеркнув, что не обращает внимания на его внешность.

До этого певец Григорий Лепс заявил, что не может позволить себе отпраздновать свадьбу со своей 19-летней невестой Авророй Кибой из-за неспокойной обстановки в мире. При этом он подчеркнул, что обязательно пригласит президента России Владимира Путина на торжество. Артист объяснил, что действительно хочет связать себя узами брака, но сперва считает нужным получить соответствующее разрешение от российского лидера.

