«Попал в плен»: Гордон отреагировала на шестой брак бывшего мужа

Юрист Екатерина Гордон в Instagram (деятельность в РФ запрещена) призвала бывшего мужа — телеведущего Александра Гордона дать знак, если он «попал в плен к брачным аферистам». Так, с иронией, она отреагировала на сообщения о шестом браке бывшего супруга с 23-летней художницей.

Господи, если есть какая-то проблема, если ты попал в плен к брачным аферистам, моргни. Катюнич придет, все разрулит. Живут же люди! — сказала Гордон.

Гордон ранее сам объявил о свадьбе с молодой избранницей. Девушка также признавалась, что не ощущает разницы в возрасте с телеведущим. Она попросила не называть его «дедом», подчеркнув, что не обращает внимания на его внешность.

