Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 декабря 2025 в 20:24

Гордон объявил о женитьбе на 23-летней девушке

Телеведущий Гордон женится в шестой раз — на 23-летней девушке

Александр Гордон Александр Гордон Фото: Игорь Иванко/Агентство «Москва»
Читайте нас в Дзен

Телеведущий Александр Гордон объявил о своем решении жениться в шестой раз. В интервью журналисту Антону Красовскому, которое было опубликовано в соцсети «ВКонтакте», он рассказал, что его избраннице, как и бывшей супруге, 23 года.

Позже в съемках выпуска приняла участие и сама невеста, которая настаивала, что не чувствует разницы в возрасте с женихом и говорила о схожем взгляде на жизнь. Она также попросила интервьюера не называть Гордона «дедом», подчеркнув, что уже не обращает внимания на его внешность.

Характером Саша не дедушка, он ребенок. Она не ощущается, эта разница в возрасте, потому что наш стиль, подход, ритм и вообще взгляд на жизнь, он очень схож, — порассуждала 23-летняя невеста.

Ранее певец Григорий Лепс заявил, что не может позволить себе отпраздновать свадьбу со своей 19-летней невестой Авророй Кибой из-за неспокойной обстановки в мире. При этом он подчеркнул, что обязательно пригласит президента России Владимира Путина на торжество. Артист объяснил, что действительно хочет связать себя узами брака, но сперва считает нужным получить соответствующее разрешение от российского лидера.

Александр Гордон
невесты
свадьбы
жены
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Киеве отменили Рождество? Что за новый праздник будут отмечать на Украине
В Госдуме дали честную характеристику «мирному плану» Зеленского
«Это просто невероятно»: Захарова о подарке от Путина
Глава СПЧ озвучил позицию по детям мигрантов в школах
В Грозном установили монумент памяти погибших при крушении самолета AZAL
ФАС заинтересовало повышение цен на связь и интернет
«Родина» и «Енисей» играют, несмотря на треснувший лед
Пяти российским спортсменам дали нейтральный статус
Гордон объявил о женитьбе на 23-летней девушке
Власти обозначили сроки обновления автопарка скорых в Петербурге
«Я от нее в восторге»: экс-помощница Байдена тепло поздравила Захарову
В СПЧ призвали не церемониться с теми, кто нападает на учителей
План Зеленского, подрыв полицейских, пик стужи в Москве: что дальше
Песков указал на один нюанс в возможных переговорах Путина и Трампа
Пленный офицер ВС РФ пообещал Зеленскому теплую встречу в Москве
ПВО сбила еще два БПЛА на подлете к Москве
На вкус или цвет: как выбрать сладкий подарок ребенку без ГМО и Е
Следователи пришли к руководству подмосковного пансионата «смерти»
Путин поручил провести Всероссийский съезд учителей физкультуры
Путин поручил поддержать тренеров спортсменов высокого класса
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Лучшая версия крабового салата из всех, что пробовала: свежий — самое то для новогоднего застолья
Общество

Лучшая версия крабового салата из всех, что пробовала: свежий — самое то для новогоднего застолья

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.