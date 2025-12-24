Гордон объявил о женитьбе на 23-летней девушке Телеведущий Гордон женится в шестой раз — на 23-летней девушке

Телеведущий Александр Гордон объявил о своем решении жениться в шестой раз. В интервью журналисту Антону Красовскому, которое было опубликовано в соцсети «ВКонтакте», он рассказал, что его избраннице, как и бывшей супруге, 23 года.

Позже в съемках выпуска приняла участие и сама невеста, которая настаивала, что не чувствует разницы в возрасте с женихом и говорила о схожем взгляде на жизнь. Она также попросила интервьюера не называть Гордона «дедом», подчеркнув, что уже не обращает внимания на его внешность.

Характером Саша не дедушка, он ребенок. Она не ощущается, эта разница в возрасте, потому что наш стиль, подход, ритм и вообще взгляд на жизнь, он очень схож, — порассуждала 23-летняя невеста.

Ранее певец Григорий Лепс заявил, что не может позволить себе отпраздновать свадьбу со своей 19-летней невестой Авророй Кибой из-за неспокойной обстановки в мире. При этом он подчеркнул, что обязательно пригласит президента России Владимира Путина на торжество. Артист объяснил, что действительно хочет связать себя узами брака, но сперва считает нужным получить соответствующее разрешение от российского лидера.