Отвергнутый поклонник расстрелял невесту на глазах у жениха В Индии мужчина выстрелил в невесту во время свадебной церемонии

В индийском штате Бихар неизвестный в маске открыл огонь по 18-летней невесте прямо во время свадебной церемонии, сообщает The Times of India. Девушка стояла на сцене и обменивалась гирляндами с женихом, когда мужчина выстрелил ей в живот и скрылся. Из-за громкой музыки гости не сразу поняли, что произошло, паника началась, когда девушка упала и начала истекать кровью.

Перед тем как потерять сознание, Аарти Кумари успела назвать имя нападавшего — им оказался сосед Динбандху, который около двух лет преследовал девушку. Он не мог смириться с тем, что она отвергла его, и из-за неразделенной любви решил расправиться с ней. Ранее из-за его угроз церемонию уже переносили, но родственники надеялись, что на этот раз все пройдет спокойно.

Невесту доставили в местную больницу, а затем перевели в клинику в Варанаси. Сейчас она в критическом состоянии на аппарате ИВЛ. Полиция ведет поиски стрелка.

Ранее в Индии родители убили 19-летнюю дочь и ее 23-летнего мужа после их тайного венчания. Молодоженов вызвали домой, где жестоко избили и перерезали им горло на глазах прохожих. Девушка погибла на месте, мужчина скончался по пути в больницу. Подозреваемых задержали.