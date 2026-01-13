Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
13 января 2026 в 17:47

Родители невесты жестоко расправились с молодоженами сразу после свадьбы

В Индии родители невесты зарезали молодоженов сразу после свадьбы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Родители зарезали 19-летнюю дочь и ее 23-летнего мужа после того, как они тайно обвенчались в храме, сообщает The Times of India. Инцидент произошел в штате Уттар-Прадеш. Предполагается, что семья невесты вызвала молодоженов домой, после чего жестоко избила их и зарезала на глазах очевидцев.

19-летнюю девушку и ее 23-летнего мужа, которые сбежали и обвенчались в храме в прошлом месяце, вызвали домой и жестоко избили, прежде чем семья женщины перерезала им горло, в то время как прохожие в шоке смотрели на это ужасное преступление, — говорится в публикации.

Уточняется, что девушка скончалась на месте. Ее мужа доставили в ближайший медицинский центр, а после направили в окружную больницу, но по дороге он умер. Подозреваемые в убийстве были задержаны. При этом двое членов семьи невесты находятся в розыске.

Ранее в Армавире полицейские задержали мужчину, угрожавшего им топором. За несколько дней до этого местная жительница обратилась в полицию с жалобой на нарушителя, который нанес ей телесные повреждения. Правоохранителям удалось установить его личность и местонахождение.

Индия
убийства
расправы
свадьбы
молодожены
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названы условия для начала гражданской войны в США
Стало известно, кто направился в Новокузнецк из-за смерти детей в роддоме
В Госдуме призвали к тотальной проверке после трагедии в Новокузнецке
На Украине полицейская напала на женщину-дворника
Военэксперт ответил, какое оружие новой эры могут разрабатывать США
На Украине чиновницу осудили за организацию выставки в Запорожье
Хитрые москвичи придумали способ заработка денег «из снега»
Раскрыты возможные последствия купания годовалого ребенка в проруби в мороз
Били ключом и насиловали бутылкой: мигрантов наказали за издевательства
Кончаловский рассказал о работе над документальным фильмом о Донбассе
В проект Трампа по Газе вошел европейский лидер
Казанский «Рубин» решил распрощаться с главным тренером команды
Киевский театр перенес спектакль из-за отключений электричества
Будет как в Прибалтике: как Санду добивает Молдавию
В Германии сделали прогноз по нападению США на Иран
Кальмары в сливочном соусе: нежное праздничное блюдо
Раскрыто, когда в США начнется цветная революция
Копченый лосось и апельсин: салат для гостей на старый Новый год
В Госдуме оценили главного врача больницы, где погибли младенцы
Косметолог раскрыла, что 67-летняя Мадонна сделала с лицом
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.