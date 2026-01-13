Родители невесты жестоко расправились с молодоженами сразу после свадьбы

Родители зарезали 19-летнюю дочь и ее 23-летнего мужа после того, как они тайно обвенчались в храме, сообщает The Times of India. Инцидент произошел в штате Уттар-Прадеш. Предполагается, что семья невесты вызвала молодоженов домой, после чего жестоко избила их и зарезала на глазах очевидцев.

19-летнюю девушку и ее 23-летнего мужа, которые сбежали и обвенчались в храме в прошлом месяце, вызвали домой и жестоко избили, прежде чем семья женщины перерезала им горло, в то время как прохожие в шоке смотрели на это ужасное преступление, — говорится в публикации.

Уточняется, что девушка скончалась на месте. Ее мужа доставили в ближайший медицинский центр, а после направили в окружную больницу, но по дороге он умер. Подозреваемые в убийстве были задержаны. При этом двое членов семьи невесты находятся в розыске.

