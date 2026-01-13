Полицейские задержали угрожавшего им топором мужчину

Сотрудники полиции Армавира в Краснодарском крае задержали мужчину, угрожавшего им топором, написала в Telegram-канале представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, за несколько дней до этого местная жительница обратилась в полицию с жалобой на нарушителя, который нанес ей телесные повреждения. Правоохранителям удалось установить его личность и местонахождение.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность и местонахождение нападавшего. Во время задержания он оказал сопротивление полицейским, используя топор, — говорится в сообщении.

Волк добавила, что задержанный был доставлен в следственные органы. В скором времени в отношении него будет принято процессуальное решение.

