Найдено тело крымчанина, зарубившего племянника топором

Тело жителя Симферополя, зарубившего топором собственного племянника и ранившего его мать и брата, обнаружили в районе села Залесье, сообщила пресс-служба СУ СК России по Крыму и Севастополю. Причины смерти 27-летнего молодого человека выясняются.

Сегодня тело подозреваемого обнаружено в поле вблизи села Залесье Симферопольского района, — сказано в сообщении.

Состояние второго ребенка, получившего ранения, стабилизировалось. Мать мальчиков, которая также пострадала, остается в реанимации. Женщина пыталась защитить детей — у нее раздроблены череп и руки. У шестилетнего мальчика множественные рубленые раны спины и головы.

Нападение на семью произошло ночью 3 декабря. Подозреваемым оказался брат отца детей. Следователи возбудили уголовное дело. Предварительно, молодой человек заранее подготовился к расправе над племянниками: для нападения он заказал в интернете топор. Как выяснилось, 27-летнего Дмитрия раздражал обычный детский шум.

Отец мальчиков рассказал, что брат страдал психическими расстройствами, жил затворником, не выходил из дома и питался лишь едой из доставки. После того как мужчина привез в дом семью, поведение Дмитрия стало тревожным — он замыкался и раздражался на то, что мальчики «топают и разговаривают».