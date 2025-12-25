На Крымском мосту ввели временные ограничения

Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыли, сообщил Telegram-канал об оперативной ситуации на подходах к мосту. Водителей призвали сохранять спокойствие и следовать инструкциям сотрудников транспортной безопасности.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, — говорится в сообщении.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что власти региона в кооперации с Правительством России прорабатывают механизмы, которые помогли бы избежать многочасовых пробок на въезде на полуостров летом 2026 года. Отмечается, что в прошлый туристический период время ожидания достигало восьми часов.

До этого пресс-служба Минтранса России сообщила, что в 2026 году Крым получит 10 млрд рублей на ремонт дорог, что более чем в три раза превышает финансирование в текущем году. Эти инвестиции позволят повысить долю дорог в нормативном состоянии с 46,6% до 51% к 2030 году. В числе ключевых объектов — завершение капремонта путепровода на трассе Р-280 «Новороссия», которая является популярным курортным маршрутом.