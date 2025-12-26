В Грузии рассказали об интересах Евросоюза Кобахидзе: Евросоюз должен заинтересоваться восстановлением отношений с Грузией

Грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что Евросоюз должен заинтересоваться в восстановлении отношений с Грузией, передает телеканал «Имеди». Он подчеркнул уникальную транзитную роль страны, которая связывает через Черное море Центральную Азию и Европу.

Объективно в интересах Евросоюза восстановить с Грузией здоровые отношения. Когда этого не делают, мы можем логически заключить, что европейская бюрократия не действует суверенно, не соответствует интересам Евросоюза и европейского общества, — сообщил Кобахидзе.

Ранее президент республики Михаил Кавелашвили в ходе брифинга с сербским коллегой Александром Вучичем в Белграде рассказал, что отношения Грузии с Евросоюзом неблагоприятные. Он отметил, что чиновники стран ЕС несправедливо критикуют грузинскую сторону, они ведут политику двойных стандартов.

До этого премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отметил, что Тбилиси придерживается стратегии терпения в отношениях с президентом США Дональдом Трампом. Республика намерена восстановить стратегическое партнерство с Вашингтоном. Кобахидзе подчеркнул пассивность нынешней администрации Белого дома, подчеркнув ее зависимость от неформального правительства.