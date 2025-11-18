В Грузии рассказали об отношениях с Трампом Кобахидзе: Грузия находится в режиме стратегического терпения с Трампом

Грузия придерживается стратегии терпения в отношениях с президентом США Дональдом Трампом, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе. По его словам, Грузия намерена восстановить стратегическое партнерство с США, передает Formula. Кобахидзе подчеркнул пассивность нынешней администрации Белого дома, подчеркнув ее зависимость от неформального правительства.

Мы все еще находимся в режиме стратегического терпения с США. Мы много раз говорили, что хотим восстановить стратегическое партнерство с чистого листа и с конкретной дорожной картой, — прокомментировал Кобахидзе.

Ранее мэр Тбилиси Каха Каладзе сообщил, что власти Грузии готовы пересмотреть отношения с США. При предыдущей администрации США страна сталкивалась с угрозами, что было неприемлемо, отметил он. По его словам, позиция Грузии совпадает с мнением Трампа по вопросу иностранного финансирования внутри страны.

Также сообщалось, что президент Грузии Михаил Кавелашвили в открытом письме к Трампу выразил обеспокоенность по поводу недостаточного внимания со стороны Вашингтона к отношениям с Тбилиси. Он подчеркнул, что восстановление связей с США и возобновление стратегического партнерства на «чистом листе» остаются важными приоритетами внешней политики Грузии.