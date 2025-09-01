День знаний — 2025
Президент Грузии написал Трампу открытое письмо о своем разочаровании

Кавелашвили: США не уделяют Тбилиси должного внимания

Михаил Кавелашвили Михаил Кавелашвили Фото: Georgian Parliament/XinHua/Global Look Press

Президент Грузии Михаил Кавелашвили в открытом письме к своему американскому коллеге Дональду Трампу выразил сожаление по поводу недостаточной вовлеченности Вашингтона в отношения с Тбилиси, сообщает «Рустави-2». Он подчеркнул, что восстановление отношений с США и возобновление стратегического партнерства «с чистого листа» остаются ключевыми приоритетами внешней политики Грузии.

Следует еще раз с сожалением отметить, что ваша администрация не уделяет должного внимания Грузии, что на фоне полного соответствия ценностей между правительствами удивляет грузинское общество, — написал Кавелашвили.

Президент отметил, что Трамп на протяжении нескольких месяцев поддерживает тесные отношения со всеми без исключения соседними странами, в том числе содействует подписанию мирных соглашений в Азербайджане и Армении. Однако, по словам Кавелашвили, Вашингтон ничего не говорит о Тбилиси, что удивляет грузинское общество.

Ранее мэр Тбилиси и генсек правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе сообщили, что Грузии обещали дать оружие при открытии второго фронта против России. Политики заявили, что Запад собирался сделать это еще в 2022 году.

