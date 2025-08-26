День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
26 августа 2025 в 17:45

В Тбилиси надеются получить оружие, обещанное Западом три года назад

Каладзе: Грузии обещали дать оружие при открытии второго фронта против России

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Грузии обещали дать оружие при открытии второго фронта против России, сообщил мэр Тбилиси и генсек правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе, чьи слова приводит РИА Новости. Политик заявил, что Запад собирался сделать это еще в 2022 году.

В канцелярии премьер-министра звучали прямые угрозы, шантаж и оскорбления с целью открытия второго фронта в стране, — поделился Каладзе.

Мэр столицы республики припомнил, что Запад обещал помочь стране во всем, предоставить соответствующую технику. Каладзе подчеркнул, что есть доказательства, но не привел ни одно из них. В интересах Грузии, по его мнению, лучше сохранить обстановку в ее текущем виде.

Ранее Каладзе заявил, что попытки дестабилизировать ситуацию в стране из-за рубежа будут продолжаться. По его словам, за этим стоят структуры «глубинного государства», именуемого deep state. Целью этого является организация госпереворота, добавил Каладзе.

В СВР России сообщали, что Евросоюз пытается любой ценой вернуть Грузию на путь демократии. Там отметили, что ЕС не может допустить потери «оплота западного влияния».

Грузия
Каха Каладзе
Тбилиси
оружие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Сети появились новые кадры с альпинисткой Наговицыной
«Низкопробная манипуляция»: в Госдуме ответили на угрозы Мерца
Командиры ВСУ помогают криминалу обворовывать своих бойцов
Беременность, роды, кормление грудью: советы от гинеколога Радзинского
Путин выразил соболезнования семье режиссера Ускова
Раскрыто, сколько человек остаются в больницах после ЧП в Рязанской области
В России создали чудо-пластырь, ускоряющий заживление ран
Обнаженка, скандал в самолете, алкоголизм: последние новости Волочковой
Финансист с дикпиками: поволжец домогался 10-летней девочки в Сети
Риелтор ответил, как повлияет на граждан пересмотр цены ипотечных квартир
Неизвестные похитили бронзовые очки с бюста Ганди в Берлине
Студенты устроили мордобой на лекции об ответственности за насилие
«Пятёрочка» увеличила продажи товаров своих брендов на 12%
Российский ответ системе связи Маска представили в Казани
Венесуэла стягивает войска к границе на фоне угрозы вторжения США
«Изменит мир»: глава РФПИ высоко оценил значение диалога России и США
Начальник сломал нос сотруднику, который захотел уволиться
Легендарная российская ракетно-космическая компания может закрыться
Добавили к сроку: педофил не смог уйти на СВО с помощью взятки
Более двух тысяч заявок подано на премию «За верность науке»
Дальше
Самое популярное
Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут
Общество

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут

Раскрыты подробности исчезновения российского пловца в Босфоре
Спорт

Раскрыты подробности исчезновения российского пловца в Босфоре

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 августа: где сбои в РФ
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 августа: где сбои в РФ

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.