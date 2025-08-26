В Тбилиси надеются получить оружие, обещанное Западом три года назад

Грузии обещали дать оружие при открытии второго фронта против России, сообщил мэр Тбилиси и генсек правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе, чьи слова приводит РИА Новости. Политик заявил, что Запад собирался сделать это еще в 2022 году.

В канцелярии премьер-министра звучали прямые угрозы, шантаж и оскорбления с целью открытия второго фронта в стране, — поделился Каладзе.

Мэр столицы республики припомнил, что Запад обещал помочь стране во всем, предоставить соответствующую технику. Каладзе подчеркнул, что есть доказательства, но не привел ни одно из них. В интересах Грузии, по его мнению, лучше сохранить обстановку в ее текущем виде.

Ранее Каладзе заявил, что попытки дестабилизировать ситуацию в стране из-за рубежа будут продолжаться. По его словам, за этим стоят структуры «глубинного государства», именуемого deep state. Целью этого является организация госпереворота, добавил Каладзе.

В СВР России сообщали, что Евросоюз пытается любой ценой вернуть Грузию на путь демократии. Там отметили, что ЕС не может допустить потери «оплота западного влияния».