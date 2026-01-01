Стало известно о попытках столкнуть Турцию и Россию Hürriyet: Турцию пытаются спровоцировать и столкнуть с Россией

Против Турции ведется политическая игра, цель которой — спровоцировать конфликт Анкары с Москвой, сообщает газета Hürriyet со ссылкой на близкий к правительственным кругам источник. По его данным, для этого используются провокационные сценарии, напоминающие события прошлых лет.

Против Турции ведется игра, похожая на поражение российского самолета в Сирии и убийство российского посла Андрея Карлова. Тогда использовались члены FETÖ. На этот раз они используют беспилотники. Цель — натравить Турцию на Россию, — говорится в публикации.

В материале отмечается, что прежде подобные провокации удавалось нейтрализовать благодаря прямому диалогу между президентами Турции и России — Реджепом Тайипом Эрдоганом и Владимиром Путиным. Издание также предупреждает, что в 2026 году количество таких попыток может возрасти.

Ранее стало известно о возможном скором визите Путина в Турцию. Эрдоган уже направил приглашение российскому коллеге. Ожидается, что эта поездка состоится в самое ближайшее время, при этом точная дата не раскрывается.