Песков назвал Россию сторонницей диалогов

Россия всегда выступала за поддержание диалога при решении самых сложных проблем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, противостояние — это путь в никуда.

Россия всегда была сторонницей поддержания диалога, что, по нашему мнению, по нашей убежденности, может способствовать решению самых актуальных, самых сложных проблем. Сами по себе они не решатся, и конфронтация не поможет их решить, — сообщил он.

Ранее Песков подтвердил, что между Москвой и Парижем установились контакты на техническом уровне. По его словам, они при необходимости могут помочь в организации диалога на высшем уровне.

До этого посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев сообщил, что президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп ведут работу над налаживанием диалога между двумя странами. Он отметил, что главы государств поставили задачу вернуть двусторонние отношения хотя бы к подобию нормальности. Дипломат подтвердил, что ведется постоянная работа и признал, что это небыстрый процесс.