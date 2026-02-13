Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 февраля 2026 в 18:55

Уолтц похвастался новой бейсболкой MUNGA в Мюнхене

Уолтц принес на Мюнхенскую конференцию бейсболку, пародирующую MAGA

Майк Уолтц Майк Уолтц Фото: Hu Yousong/XinHua/Global Look Press
Постпред США при ООН Майк Уолтц появился на сессии Мюнхенской конференции по безопасности с кепкой с надписью Make The UN Great Again (MUNGA, «Сделаем ООН снова великой»), передает корреспондент РИА Новости. По словам Уолтца, он привез такие всем участникам.

Кепка «Сделаем ООН снова великой» — также известная как MUNGA. Я привез их для всех, но они оказались настолько популярными, — сказал Уолтц, передав кепку модератору сессии.

Ранее жители Гренландии и Дании начали массово скупать антиамериканскую версию бейсболки MAGA (Make America Great Again, «Сделаем Америку снова великой»), популяризированной президентом США Дональдом Трампом. Вместо этого на ней написано Make America Go Away («Пусть Америка уйдет»).

До этого стало известно, что президент США Дональд Трамп щедро раздает высокопоставленным иностранным гостям Белого дома подарки из своей личной сувенирной комнаты. Источники утверждают, что гости могут самостоятельно наполнить фирменный пакет различными предметами с атрибутикой американского лидера и его предвыборным лозунгом MAGA.

