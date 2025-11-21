Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 ноября 2025 в 03:14

США пригрозили России новыми санкциями

Уолтц: США готовы ввести новые санкции против России

Майк Уолтц Майк Уолтц Фото: Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press
Постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц выступил с заявлением о возможных дополнительных санкциях против РФ, трансляцию выступления вел Telegram-канал Постпредства России. Он уточнил, что новые экономические ограничения могут быть введены в случае продолжения боевых действий на Украине.

Мы можем ввести дополнительные экономические меры, — сказал Уолтц в своем заявлении.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что российская экономика выстояла перед санкционным давлением, ввиду чего Москва не прогнется под ограничениями. Дипломат подчеркнул неизменность принципиальной позиции страны и необходимость сохранения твердости перед внешними вызовами.

До этого председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что Соединенные Штаты пытаются оказать давление на Россию санкционными мерами на фоне мирной инициативы президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского кризиса. По его словам, новые ограничительные меры Вашингтона не повлияют на состояние российской экономики.

