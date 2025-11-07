Небензя поднял в беседе с Уолтцем вопрос о проекте резолюции СБ по Газе

Постпред РФ в ООН Василий Небензя провел встречу с американским коллегой Майком Уолтцем, передает РИА Новости. В материале сказано, что они обсуждали проект резолюции о международных силах безопасности в Газе.

Мы встречались с Майком Уолтцем, он приходил ко мне с визитом вежливости, мы обсуждали наше сотрудничество в ООН, просто поговорили за жизнь. По-моему, мы, без ложной скромности, произвели друг на друга хорошее впечатление, — отметил Небензя.

Дипломат добавил, что совсем недавно виделся с коллегой. Вопросов по теме Газы немало, работа в этом направлении продолжится, подытожил он.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники писала: Белый дом опасается, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху может сорвать мирное соглашение по Газе, и пытается удержать его от этого. Там отметили, что в еврейское государство отправятся вице-президент США Джей Ди Вэнс, спецпосланник главы государства Стив Уиткофф и советник Джаред Кушнер.

До этого президент США Дональд Трамп подтвердил сохранение режима прекращения огня в секторе Газа между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Он подчеркнул, что, несмотря на отдельные инциденты, достигнутые договоренности продолжают действовать в полном объеме.