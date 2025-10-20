Трамп сделал заявление о прекращении огня в Газе Трамп подтвердил действие перемирия между Израилем и ХАМАС

Президент США Дональд Трамп подтвердил сохранение режима прекращения огня в секторе Газа между Израилем и палестинским движением ХАМАС, передает телеканал Israel7. Он отметил, что, несмотря на отдельные инциденты, достигнутые договоренности продолжают действовать в полном объеме.

По Израилю и ХАМАС Трамп заявил, что режим прекращения огня по-прежнему действует. Он добавил, что ХАМАС ведет себя «довольно буйно», но, по его мнению, «руководство к этому не причастно», — сказано в публикации.

Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац предупредил, что ХАМАС столкнется с жестким ответом в случае любых нарушений режима прекращения огня в секторе Газа. Кроме того, он также поручил израильским военнослужащим действовать решительно против объектов ХАМАС.

До этого стало известно, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил военным принять решительные меры против объектов ХАМАС в Газе после стрельбы в южной части анклава. Он также провел встречу с главами ШАБАК (служба контрразведки и внутренней безопасности) и МОССАДа (служба разведки).