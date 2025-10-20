Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
20 октября 2025 в 06:20

Трамп сделал заявление о прекращении огня в Газе

Трамп подтвердил действие перемирия между Израилем и ХАМАС

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shawn Thew/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп подтвердил сохранение режима прекращения огня в секторе Газа между Израилем и палестинским движением ХАМАС, передает телеканал Israel7. Он отметил, что, несмотря на отдельные инциденты, достигнутые договоренности продолжают действовать в полном объеме.

По Израилю и ХАМАС Трамп заявил, что режим прекращения огня по-прежнему действует. Он добавил, что ХАМАС ведет себя «довольно буйно», но, по его мнению, «руководство к этому не причастно», — сказано в публикации.

Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац предупредил, что ХАМАС столкнется с жестким ответом в случае любых нарушений режима прекращения огня в секторе Газа. Кроме того, он также поручил израильским военнослужащим действовать решительно против объектов ХАМАС.

До этого стало известно, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил военным принять решительные меры против объектов ХАМАС в Газе после стрельбы в южной части анклава. Он также провел встречу с главами ШАБАК (служба контрразведки и внутренней безопасности) и МОССАДа (служба разведки).

сектор Газа
Израиль
ХАМАС
Дональд Трамп
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 20 октября: инфографика
В Венгрии приготовились к бунту из-за Украины
Названа зарплата владельца взорвавшейся шахты под Кемерово
Стало известно, сколько украинских БПЛА атаковали Россию ночью
В КНР раскрыли, какие слова Лаврова произвели мощное впечатление на Китай
Число пострадавших от отравления в Бурятии увеличилось почти вдвое
Составлен список средств ПВО, которые справятся с отражением атаки Tomahawk
От аномального тепла +12 до снежных бурь: прогноз погоды на ноябрь 2025-го
Экс-помощница Байдена высказалась о Москве и ее жителях
Некоторым россиянам увеличат фиксированную выплату по пенсии в два раза
Турецкая закуска из лаваша — вкуснее любых салатов! Готовим за 10 минут!
Трамп сделал заявление о прекращении огня в Газе
Названы главные причины, почему россияне становятся священниками
К чему снится покойник в гробу: тайны и советы сонников
Юрист рассказал, как бороться с постоянно переносящими доставку курьерами
Шойгу призвал называть Донбасс и Новороссию историческими регионами РФ
К чему снится мыть пол: символ очищения и новые возможности
ФБР обнаружило вышку с видом на зону посадки самолета Трампа
Освобождение Херсона, ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 20 октября
Врач раскрыла, как быстро гепатит C может перейти в цирроз и рак печени
Дальше
Самое популярное
Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября
Общество

Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября

Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября
Регионы

Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина
Общество

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.