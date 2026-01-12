Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 января 2026 в 13:20

Энергетик ответил, оставят ли ВС РФ украинцев без тепла этой зимой

Энергетик Юшков: у ВС РФ нет целенаправленной задачи заморозить украинцев

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Российская армия не ставит своей целью оставить украинцев без тепла этой зимой, заявил NEWS.ru эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его словам, ВС России не используют тактику ВСУ и не атакуют атомную инфраструктуру.

Посмотрим, насколько системными будут российские удары. Явно политической задачи обесточить Украину не поставлено, потому что мы не видим ударов даже по инфраструктуре, которая выводит электроэнергию с атомных станций, не говоря уже о самих станциях. На Украине осталось три АЭС, и они все работают. Россия никогда по ним не била, принципиально не создавала угрозу ядерной безопасности, в отличие от Украины, которая наносила удары и по Курской АЭС, и по Смоленской, не говоря уже про Запорожскую атомную станцию. [У ВС РФ] нет задачи целенаправленно заморозить людей, — высказался Юшков.

Он подчеркнул, что в Сумской области расположена ТЭЦ, которая обеспечивает теплом местное население. По словам энергетика, российские военные сознательно не атакуют эту станцию, поскольку осознают ее важность для населенного пункта.

Ответные удары России все равно приводят к проблемам с доступностью электроснабжения и теплоснабжения. Плюс еще по газовым объектам были удары, поэтому суммарный эффект накапливается. Многое будет зависеть от того, какая будет температура, потому что чем она ниже, тем больше нужно газа, а его не хватает. Очень мало газа в подземных хранилищах, соответственно, нужно будет его импортировать из Европы, — добавил Юшков.

Он отметил, что украинцы продолжают использовать электроприборы для обогрева своих домов, что создает дополнительную нагрузку на энергосистему. По словам Юшкова, в связи с этим можно ожидать введения более жестких графиков подачи электроэнергии. Эксперт также добавил, что при повышенном спросе на электроэнергию аварии на линиях электропередачи, подстанциях и трансформаторах происходят чаще.

Ранее сообщалось, что в Киеве работники коммунальных служб опустошили системы отопления в ряде жилых и нежилых зданий. Это было сделано для предотвращения разрыва батарей при отрицательных температурах.

Россия
Украина
СВО
ВС РФ
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Налет на Крым, убийство 130 гражданских, теракт: ВСУ атакуют РФ 12 января
Бойцы ВС России освободили еще один населенный пункт в Запорожской области
ВСУ обстреляли Макеевку из РСЗО HIMARS
Военэксперт раскрыл, где ВСУ может ждать очередной котел к началу весны
«Под контролем»: МИД Ирана о протестах
«Факты тоже имеют значение»: посол Дании преподал США урок истории
Россия побила рекорд по объему подписанных контрактов на военные поставки
Стало известно, сколько китайцев учатся в России
Минниханов подписал указ о новом министре экологии Татарстана
Путин потребовал «вычистить» фактор второй смены в ОПК
Трамп задумался об атаке Ирана «секретным кибероружием»
Финляндия освободила грузовое судно с россиянами на борту
Под Новосибирском ищут пропавшего 14-летнего школьника
Мантуров раскрыл, когда новые образцы военной техники появятся в зоне СВО
Названы категории россиян, которым стоит оформить ипотеку до 1 февраля
Французского депутата нашли на улице с ранением
«Ангара-А5» вывела спутник для Минобороны на геостационарную орбиту
Вратарь ПСЖ заподозрил бывшую жену в мошенничестве
В Белоруссии забили тревогу из-за милитаризации по периметру страны
Военэксперт ответил, какой город Россия может освободить к началу весны
Дальше
Самое популярное
Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе
Общество

Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе
Общество

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе

Суп шурпу готовлю так — идеальный зимний вариант: секрет в жареном луке и говядине
Общество

Суп шурпу готовлю так — идеальный зимний вариант: секрет в жареном луке и говядине

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.