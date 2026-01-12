Энергетик ответил, оставят ли ВС РФ украинцев без тепла этой зимой

Российская армия не ставит своей целью оставить украинцев без тепла этой зимой, заявил NEWS.ru эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его словам, ВС России не используют тактику ВСУ и не атакуют атомную инфраструктуру.

Посмотрим, насколько системными будут российские удары. Явно политической задачи обесточить Украину не поставлено, потому что мы не видим ударов даже по инфраструктуре, которая выводит электроэнергию с атомных станций, не говоря уже о самих станциях. На Украине осталось три АЭС, и они все работают. Россия никогда по ним не била, принципиально не создавала угрозу ядерной безопасности, в отличие от Украины, которая наносила удары и по Курской АЭС, и по Смоленской, не говоря уже про Запорожскую атомную станцию. [У ВС РФ] нет задачи целенаправленно заморозить людей, — высказался Юшков.

Он подчеркнул, что в Сумской области расположена ТЭЦ, которая обеспечивает теплом местное население. По словам энергетика, российские военные сознательно не атакуют эту станцию, поскольку осознают ее важность для населенного пункта.

Ответные удары России все равно приводят к проблемам с доступностью электроснабжения и теплоснабжения. Плюс еще по газовым объектам были удары, поэтому суммарный эффект накапливается. Многое будет зависеть от того, какая будет температура, потому что чем она ниже, тем больше нужно газа, а его не хватает. Очень мало газа в подземных хранилищах, соответственно, нужно будет его импортировать из Европы, — добавил Юшков.

Он отметил, что украинцы продолжают использовать электроприборы для обогрева своих домов, что создает дополнительную нагрузку на энергосистему. По словам Юшкова, в связи с этим можно ожидать введения более жестких графиков подачи электроэнергии. Эксперт также добавил, что при повышенном спросе на электроэнергию аварии на линиях электропередачи, подстанциях и трансформаторах происходят чаще.

Ранее сообщалось, что в Киеве работники коммунальных служб опустошили системы отопления в ряде жилых и нежилых зданий. Это было сделано для предотвращения разрыва батарей при отрицательных температурах.