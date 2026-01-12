Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 января 2026 в 13:16

«Радиостанция Судного дня» спустя неделю вышла в эфир со странным словом

В эфире УВБ-76 прозвучало слово «нутошато»

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

УВБ-76, известная также как «радиостанция Судного дня» и «жужжалка», вышла в эфир спустя неделю, следует из публикации Telegram-канала «УВБ-76 логи». В новом послании прозвучало слово «нутошато».

НЖТИ 02403 НУТОШАТО 9317 8248, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в эфире «радиостанции Судного дня» второй день играла музыка. Сквозь помехи пробивалась песня What's Up группы 4 Non Blondes. В комментариях некоторые радиолюбители отмечают, что музыку может транслировать не сама УВБ-76, а посторонние энтузиасты. Также на радиостанции звучал фрагмент из «Лебединого озера» Петра Чайковского. Причины изменений в вещании неизвестны.

17 декабря УВБ-76 вышла в эфир со словом «татумари». Сообщение прозвучало после выступлений президента России Владимира Путина и главы Минобороны Андрея Белоусова на расширенной коллегии оборонного ведомства.

До этого радиостанция передала в закодированном сообщении слово «входошунт», а также вышла в эфир с посланием, в котором прозвучало новое слово — «ершовуз». Позже УВБ-76 передала еще одно сообщение, но уже со словом «бермудский».

Россия
УВБ-76
радиостанции
эфиры
слова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названы страны, в которых Трамп не пойдет на свержение режима
Налет на Крым, убийство 130 гражданских, теракт: ВСУ атакуют РФ 12 января
Бойцы ВС России освободили еще один населенный пункт в Запорожской области
ВСУ обстреляли Макеевку из РСЗО HIMARS
Военэксперт раскрыл, где ВСУ может ждать очередной котел к началу весны
«Под контролем»: МИД Ирана о протестах
«Факты тоже имеют значение»: посол Дании преподал США урок истории
Россия побила рекорд по объему подписанных контрактов на военные поставки
Стало известно, сколько китайцев учатся в России
Минниханов подписал указ о новом министре экологии Татарстана
Путин потребовал «вычистить» фактор второй смены в ОПК
Трамп задумался об атаке Ирана «секретным кибероружием»
Финляндия освободила грузовое судно с россиянами на борту
Под Новосибирском ищут пропавшего 14-летнего школьника
Мантуров раскрыл, когда новые образцы военной техники появятся в зоне СВО
Названы категории россиян, которым стоит оформить ипотеку до 1 февраля
Французского депутата нашли на улице с ранением
«Ангара-А5» вывела спутник для Минобороны на геостационарную орбиту
Вратарь ПСЖ заподозрил бывшую жену в мошенничестве
В Белоруссии забили тревогу из-за милитаризации по периметру страны
Дальше
Самое популярное
Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе
Общество

Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе
Общество

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе

Суп шурпу готовлю так — идеальный зимний вариант: секрет в жареном луке и говядине
Общество

Суп шурпу готовлю так — идеальный зимний вариант: секрет в жареном луке и говядине

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.