«Радиостанция Судного дня» спустя неделю вышла в эфир со странным словом В эфире УВБ-76 прозвучало слово «нутошато»

УВБ-76, известная также как «радиостанция Судного дня» и «жужжалка», вышла в эфир спустя неделю, следует из публикации Telegram-канала «УВБ-76 логи». В новом послании прозвучало слово «нутошато».

НЖТИ 02403 НУТОШАТО 9317 8248, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в эфире «радиостанции Судного дня» второй день играла музыка. Сквозь помехи пробивалась песня What's Up группы 4 Non Blondes. В комментариях некоторые радиолюбители отмечают, что музыку может транслировать не сама УВБ-76, а посторонние энтузиасты. Также на радиостанции звучал фрагмент из «Лебединого озера» Петра Чайковского. Причины изменений в вещании неизвестны.

17 декабря УВБ-76 вышла в эфир со словом «татумари». Сообщение прозвучало после выступлений президента России Владимира Путина и главы Минобороны Андрея Белоусова на расширенной коллегии оборонного ведомства.

До этого радиостанция передала в закодированном сообщении слово «входошунт», а также вышла в эфир с посланием, в котором прозвучало новое слово — «ершовуз». Позже УВБ-76 передала еще одно сообщение, но уже со словом «бермудский».