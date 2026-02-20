Зимняя Олимпиада — 2026
20 февраля 2026 в 13:05

«Русская Медиагруппа» начала использовать ИИ для выплат гонораров авторам

Фото: Пресс-служба РМГ
«Русская Медиагруппа» начала использовать ИИ для выплат гонораров авторам, чтобы сделать процесс более точным и прозрачным. Полностью автоматизированная система отчетности перед Российским Авторским Обществом работает на базе сервиса SonicScout PRO и с помощью искусственного интеллекта в реальном времени анализирует музыку, речь и оформление эфира, исключая риски ошибок. Система подсчитывает точный объем произведений.

Использование ИИ для создания контента — шаги, превращающие традиционные СМИ в современные мультиформатные медиа. Внедрение SonicScout PRO — логичное продолжение этой политики. Это прекрасная возможность значительно оптимизировать процессы в сфере защиты интеллектуальной собственности, к которой РМГ всегда относилась крайне щепетильно, — рассказал управляющий директор «Русской Медиагруппы» Дмитрий Медников.

Отмечается, что совместная работа в сотрудничестве с РАО направлена на повышение эффективности и качества отчетности, а также на формирование единых стандартов взаимодействия между медиакомпаниями и правообладателями. Создатели уверены, что в будущем сервис поможет не только выполнять требования по отчетности, но и повысить эффективность принимаемых управленческих решений.

Ранее сообщалось, что в России рассматривают возможность создания особых энергетических зон для развития технологий искусственного интеллекта. Инициатива предусматривает введение специального режима энергоснабжения для центров обработки данных.

