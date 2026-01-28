В эфире «радио Судного дня» прозвучало новое таинственное сообщение

УВБ-76, известная как «радиостанция Судного дня», передала новое сообщение 28 января в 15:53 мск, сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи», который следит за ее работой. В эфире прозвучало слово «слабость».

«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 работает на частоте 4625 кГц с 1976 года, транслируя короткие, монотонные, гудящие звуки. Устройство известно среди радиолюбителей как «жужжалка» из-за характерного жужжащего дежурного сигнала. О предназначении станции нет ни одной достоверной версии, так как официально ее назначение не было подтверждено.

Ранее, 26 января, в эфире УВБ-76 прозвучало сообщение со словом «трейдер». Передача была зафиксирована в 15:48 по московскому времени, и ранее в других сообщениях станции это слово не использовалось.

До этого, 22 января, радиостанция передала два кодовых сообщения — «венчиковый» и «супружеский» — на фоне проходящего в Давосе Всемирного экономического форума. Послания прозвучали в 11:21 и 13:21 по московскому времени. Позднее в тот же день УВБ-76 передала третье кодовое сообщение — слово «актиний» — в 14:19 по московскому времени. Это произошло на фоне учреждения Совета мира во время Давосского форума.