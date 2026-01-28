Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 января 2026 в 17:51

В эфире «радио Судного дня» прозвучало новое таинственное сообщение

«Радиостанция Судного дня» передала слово «слабость» в эфире 28 января

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

УВБ-76, известная как «радиостанция Судного дня», передала новое сообщение 28 января в 15:53 мск, сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи», который следит за ее работой. В эфире прозвучало слово «слабость».

«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 работает на частоте 4625 кГц с 1976 года, транслируя короткие, монотонные, гудящие звуки. Устройство известно среди радиолюбителей как «жужжалка» из-за характерного жужжащего дежурного сигнала. О предназначении станции нет ни одной достоверной версии, так как официально ее назначение не было подтверждено.

Ранее, 26 января, в эфире УВБ-76 прозвучало сообщение со словом «трейдер». Передача была зафиксирована в 15:48 по московскому времени, и ранее в других сообщениях станции это слово не использовалось.

До этого, 22 января, радиостанция передала два кодовых сообщения — «венчиковый» и «супружеский» — на фоне проходящего в Давосе Всемирного экономического форума. Послания прозвучали в 11:21 и 13:21 по московскому времени. Позднее в тот же день УВБ-76 передала третье кодовое сообщение — слово «актиний» — в 14:19 по московскому времени. Это произошло на фоне учреждения Совета мира во время Давосского форума.

радио
радиостанции
послания
сигналы
эфиры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Получили ранения, лишились конечностей»: наемник о службе в ВСУ
В Польше собираются лишить пособия ряд украинских беженцев
Ушел из жизни легендарный режиссер-документалист
Забудьте о другом ужине: венгерское жаркое из печени — сочно, пряно и сытно
«По сути дела, убивают ребенка»: школьницу травят из-за смерти отца на СВО?
Экономист Сакс объяснил, на что готов Зеленский ради своего эго
В Куршевеле сгорел бутик Rendez-Vous, где проходил скандальный корпоратив
Россиянину после ДТП со снегоходом «собрали» лицо
Расстройство Трампа. США замахнулись на Исландию: что грозит РФ
Появились кадры оползня, превратившего грузовик и бульдозер в груду металла
В Подмосковье введут новые правила для мобильных торговых точек
На Украине раскрыли, каких необычных специалистов начал привлекать Ермак
Юрист ответил, можно ли заставлять сотрудников убирать снег
Многим зданиям на Сицилии предрекли обрушение после прошедшего оползня
В эфире «радио Судного дня» прозвучало новое таинственное сообщение
Автоэксперт перечислил риски праворульных машин
Александра Олейникова проводили в последний путь
В Сеть попали кадры последних секунд жизни украинского летчика
Астрономы предупредили о возможных магнитных бурях на Земле
В Госдуме резко высказались о травле дочери погибшего бойца СВО из Ростова
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.