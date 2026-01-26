Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
26 января 2026 в 17:15

«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир с новым загадочным сообщением

УВБ-76 передала сообщение со словом «трейдер»

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В эфире радиостанции УВБ-76 прозвучало сообщение со словом «трейдер», сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи». Передача была зафиксирована в 15:48 по московскому времени, и ранее в других сообщениях станции это слово не использовалось.

УВБ-76 ведет коротковолновое вещание с 1976 года и известна под неофициальным названием «жужжалка» из-за характерных шумов в эфире. Периодически станция передает закодированные слова и сообщения, которые пользователи соцсетей связывают с крупными мировыми событиями.

Ранее радиостанция УВБ-76, известная как «радио Судного дня», в четверг, 22 января, передала два кодовых сообщения — «венчиковый» и «супружеский» — на фоне проходящего в Давосе Всемирного экономического форума. Послания прозвучали в 11:21 и 13:21 по московскому времени.

Позднее в тот же день УВБ-76 передала третье кодовое сообщение — слово «актиний» — в 14:19 по московскому времени. Это произошло на фоне учреждения Совета мира во время Давосского форума.

До этого в эфире прозвучало кодовое слово «ноосфера», означающее, по терминологии академика Вернадского, высшую стадию эволюции биосферы и общепланетный разум.

радиостанции
судный день
послания
загадки
