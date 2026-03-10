Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 марта 2026 в 12:12

Такер Карлсон потребовал расследовать удар по школе в Иране

Карлсон: если США атаковали школу, то за них не стоит воевать

Школа для девочек в Минабе после удара США Школа для девочек в Минабе после удара США Фото: Mehr News Agency/XinHua/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Если США действительно нанесли удар по школе для девочек в Иране, то страна «не стоит того, чтобы за нее воевать», заявил американский журналист Такер Карлсон на своем сайте. Он призвал тщательно расследовать инцидент.

Если вы просыпаетесь утром и видите, что живете в стране, которая считает нормальным убивать не только офицеров, но и их дочерей, то эта страна не стоит того, чтобы воевать за нее, — сказал он.

Карлсон добавил, что американцы должны верить, что это была трагическая ошибка. Однако это нужно знать наверняка, чтобы «сохранить нашу честь».

Ранее Карлсон заявил, что операция США и Израиля против Ирана отвратительна. Он отметил, что случившееся изменит расстановку сил и окажет большое влияние на сторонников Трампа.

До этого сообщалось, что президент США Дональд Трамп исключил Карлсона из движения MAGA (Make America Great Again — «сделаем Америку великой снова») из-за его антиизраильской позиции. При этом, по его мнению, главной причиной разногласий между ними стал тот факт, что Карлсон начал собственную президентскую избирательную кампанию.

США
Иран
удары
Такер Карлсон
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Эксперт по НЛО загадочно исчез из своего дома
Назван самый скупой город в России
Жителей Подмосковья призвали не искать пропавших в Звенигороде детей
БПЛА атаковал рынок в Запорожье
LIFE.ru запустили спецпроект о женщинах-шахтерах времен ВОВ
Дегтярев раскрыл истинное отношение мирового спорта к россиянам
В ГД ответили, кому положено пособие по уходу за ребенком до полутора лет
Удар по детям, 30 трупов, блэкаут под Курском: как ВСУ атакуют РФ 10 марта
В Казани побит температурный рекорд 118-летней давности
Иран уличили в использовании смертоносного запрещенного оружия
В Совфеде оценили важность разговора Путина и Трампа для всего мира
«Китайский Нострадамус» взбудоражил мир пророчеством о войне
«Я не горжусь»: обматерившая болельщиков Андреева извинилась за срыв
Политолог оценила политические перспективы нового лидера Ирана
Суд отказался возбуждать дело о разводе Алибасова-младшего с десятой женой
Уехавший из России в Израиль комик-иноагент усомнился в стабильности жизни
«Американцы должны прекратить агрессию»: в Палестине положились на Путина
В Иране назвали число медработников, погибших при атаках Израиля и США
Инспектор купил поддельные права, чтобы принимать экзамены по вождению
Жители Кузбасса пожаловались на протекшую в местном автобусе крышу
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака
Здоровье/красота

Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.