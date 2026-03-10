Такер Карлсон потребовал расследовать удар по школе в Иране Карлсон: если США атаковали школу, то за них не стоит воевать

Если США действительно нанесли удар по школе для девочек в Иране, то страна «не стоит того, чтобы за нее воевать», заявил американский журналист Такер Карлсон на своем сайте. Он призвал тщательно расследовать инцидент.

Если вы просыпаетесь утром и видите, что живете в стране, которая считает нормальным убивать не только офицеров, но и их дочерей, то эта страна не стоит того, чтобы воевать за нее, — сказал он.

Карлсон добавил, что американцы должны верить, что это была трагическая ошибка. Однако это нужно знать наверняка, чтобы «сохранить нашу честь».

Ранее Карлсон заявил, что операция США и Израиля против Ирана отвратительна. Он отметил, что случившееся изменит расстановку сил и окажет большое влияние на сторонников Трампа.

До этого сообщалось, что президент США Дональд Трамп исключил Карлсона из движения MAGA (Make America Great Again — «сделаем Америку великой снова») из-за его антиизраильской позиции. При этом, по его мнению, главной причиной разногласий между ними стал тот факт, что Карлсон начал собственную президентскую избирательную кампанию.