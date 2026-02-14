На «радиостанции Судного дня» объяснили резкий всплеск активности Плановые учения прошли на «радиостанции Судного дня»

Российская коротковолновая радиостанция УВБ-76, известная как «жужжалка» и «радио Судного дня», 11 февраля передала 24 сообщения, включая слова «акрокрен», «баранка» и «придирчивый». Как сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи», всплеск активности связан с плановыми полугодовыми учениями.

Проверка узлов связи проводится под типовой учебно-боевой нагрузкой. Учения направлены на тестирование надежности радиооборудования и квалификации персонала. Подробный план, итоги и значения кодовых сигналов являются закрытой информацией.

Настоятельно не рекомендуем использовать и распространять необоснованные домыслы и прямую дезинформацию, опубликованную в других каналах и пабликах, — говорится в сообщении.

Станция работает на частоте 4625 кГц с 1970-х годов и привлекает внимание радиолюбителей по всему миру. Ее связывают с деятельностью военных и разведструктур, а также с гипотетической системой автоматического ответного ядерного удара «Мертвая рука».

Ранее пользователей Сети особенно привлекло 10-е сообщение, прозвучавшее 11 февраля. Тогда «жужжалка» озвучила слово «СССР» через код: «Семен, Семен, Семен, Роман. 8235 0802».