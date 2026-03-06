Погода в Москве в пятницу, 6 марта: холода окончательно отступят?

Похолодания в Московском регионе, которое прогнозировали после 8 марта, не будет, сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова. Что известно о погоде в столице в пятницу, 6 марта, что прогнозируют в Санкт-Петербурге?

Какая погода в Москве сегодня, 6 марта

По словам Макаровой, вместо похолодания температура воздуха продолжит постепенно повышаться.

«Ранее говорили о похолодании, которое приходилось на начало следующей недели. Но не осуществится этот сценарий. Температура будет медленно повышаться», — сказала синоптик.

Она добавила, что во вторник, 10 марта, вместо морозов ночью будет от 0 до −5 градусов, днем +1–6, слабый ветер, солнце. На ближайшей неделе наметилась тенденция к постепенному потеплению, но о метеорологической весне речь пока не идет, отметила Макарова.

«Весна — это переходное время. Я бы не торопилась. Перестройка атмосферы еще идет. Возвраты холодов будут. Монотонного повышения температуры не будет», — сообщила синоптик.

В пятницу, 6 марта, ожидается облачная погода с прояснениями, небольшие осадки в виде мокрого снега, гололедица. Температура ночью −3–5 градусов, днем от 0 до +2.

«Прогноз на субботу и воскресенье одинаковый — облачная погода с прояснениями, небольшие осадки, мокрый снег. Температура ночью −2–4. Днем +3–5. Солнышко», — рассказала Макарова.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

По информации ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, в течение дня синоптическая ситуация обусловится восточной периферий антициклона, вечером — влиянием теплого атмосферного фронта. Прогнозируется облачная с прояснениями погода. Преимущественно вечером местами возможен небольшой снег. Ветер северно-западный 2–7 м/с. Температура воздуха — около 0. Показания барометров будут расти и составят 752 мм рт. ст.

«В ночь на субботу на сухую по периферии скользнет теплый фронт, а днем — в теплом секторе атлантического циклона пройдет так называемый фронт окклюзии. Будет преобладать облачная погода, днем небольшой мокрый снег. Ночью −1–4 градуса, днем от 0 до +3», — сообщил Тишковец.

Какая погода в Санкт-Петербурге сегодня, 6 марта

По данным коллеги Тишковца Михаила Леуса, сегодня Санкт-Петербург окажется под влиянием гребня антициклона. Вытягиваясь с юго-запада, он сформирует в регион облачную с прояснениями погоду, обойдется без осадков, а дневная температура воздуха на 2–3 градуса превысит средние многолетние значения.

Температура воздуха в городе составит +2–4 градуса, в Ленинградской области от 0 до +5 градусов. Ветер юго-западный 2–7 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 764 мм рт. ст., что выше нормы.

В субботу в Петербурге без существенных осадков, местами гололедица, ночью от −1 до +1 градуса, днем +3–5 градусов.

