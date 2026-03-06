Flo Rida решил не лететь в Россию из-за обострения на Ближнем Востоке Flo Rida объявил о переносе мартовских концертов в РФ из-за эскалации в Иране

Американский рэпер Flo Rida (настоящее имя — Трэмар Диллард) принял решение перенести запланированный на март тур по России, сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на обращение артиста. Причиной стали вопросы безопасности, связанные с эскалацией на Ближнем Востоке, а также невозможность организовать перелет его команды из ОАЭ.

Исполнитель хитов Low, Good Feeling и Right Round должен был выступить в Москве 8 и 9 марта, а после в Краснодаре и Новосибирске 11 и 14 марта соответственно. Билеты на большинство площадок были полностью раскуплены. Однако за несколько дней до начала тура организаторы столкнулись с форс-мажором — команда рэпера не смогла вылететь из Дубая.

Последнюю неделю промоутеры находились в постоянном контакте с артистом и его менеджерами, предлагая различные варианты решения проблемы, включая организацию отдельного бизнес-джета для самого Flo Rida. Тем не менее, исполнитель отказался лететь один, не желая бросать свою команду. Кроме того, сам рэпер выразил опасения за безопасность перелета в текущих условиях.

Выступления перенесены на май. Ожидается, что выступления в Москве состоятся 2 и 3 числа, а в Краснодаре и Новосибирске — 5-го и 7-го соответственно. В своем обращении к поклонникам артист назвал российских фанатов самыми любимыми, сослался на напряженную ситуацию в мире и пообещал, что в последний месяц весны «зажжет на все сто». Все ранее приобретенные билеты остаются действительными на новые даты.

Flo Rida подтвердил информацию о туре в России в декабре 2025 года. Исполнитель пообещал «отпраздновать Международный женский день» с фанатами.