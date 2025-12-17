Известный американский рэпер объявил о концерте в России Рэпер Flo Rida сообщил о своем концерте в Краснодаре в марте 2026 года

Американский рэпер Flo Rida (настоящее имя — Трэмар Диллард) подтвердил информацию о своем концерте в России, сообщает Telegram-канал Kub Mash. Исполнитель пообещал выступить 11 марта 2026 года в Краснодаре.

Привет, Россия! Как дела? Это ваш Flo Rida, слушаем внимательно. Краснодар! Я приезжаю к вам с крутым шоу. Мы с вами повеселимся, отпразднуем Международный женский день с моими лучшими хитами. Россия, 11 марта, Краснодар. Приходите, буду вас ждать. Россия станет моим домом! — объявил Диллард.

Ранее американский рэпер Рэдрик Делантик Дэвис, более известный как Gucci Mane, прилетел в Москву в тапочках, соответствующее видео опубликовали в Сети. По информации источников, рэпер летел в Россию из Майами через Дубай — путь составил 19 часов, еще час он провел на паспортном контроле. Дэвис выехал из аэропорта на Aurus Senat в сопровождении кортежа из Mercedes-Benz V-Class — далее заселился в пятизвездочный отель Ritz-Carlton.

До этого сообщалось, что у рэпера Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов) в рамках срочной службы в Подмосковье установлен особый распорядок дня. По предварительной информации, у рэпера есть личный охранник, неограниченный доступ к телефону и офицерская форма.