Раскрыты особые условия для прохождения Macan срочной службы Mash: Macan проходит службу с охранником и неограниченным доступом к телефону

Рэпер Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов) имеет особый распорядок дня во время срочной службы в Подмосковье, передает Telegram-канал Mash. По его данным, у исполнителя есть охранник, неограниченный доступ к телефону и офицерская форма.

В материале сказано, что остальным срочникам нужно следовать некоторым правилам поведения в присутствии звезды. Рэпера нельзя фотографировать, также под запретом занимать у него деньги. Macan разрешили продолжать рабочую деятельность, чтобы не ставить под угрозу активность его лейбла. По данным канала, он даже может рекламировать что-то.

По словам сослуживцев рэпера, Косолапов регулярно посещает физподготовку и ходит в столовую. При этом они понимают, что звезде непросто придерживаться распорядка дня в армии.

До этого в Сети также появились кадры, как Macan обедает в армейской столовой. На других фотографиях он охраняет здание дивизии оперативного назначения им. Дзержинского в Балашихе.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин в интервью NEWS.ru выразил одобрение поступку Macan, который ушел в армию. Бородин назвал это настоящим мужским поступком.