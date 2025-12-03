Обедающий в армейской столовой Macan попал на видео В Сети появились новые фото рэпера Macan в армии

Телеканал РЕН ТВ опубликовал новые кадры с российским рэпером Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов), который отправился на срочную военную службу в армию. На фото и видео видно, как артист обживается на новом месте.

На одних кадрах Macan обедает в армейской столовой, на других охраняет здание дивизии оперативного назначения им. Дзержинского в Балашихе. По данным источника, рэпер служит в одном из подразделений Росгвардии, где будет выполнять задачи по охране общественного порядка в Москве и Подмосковье.

Ранее отец рэпера Кирилл Косолапов подтвердил, что его сын отправился на срочную военную службу.

Macan прибыл для прохождения военной службы в московский военкомат. Рэпера видели внутри сборного пункта во время оформления документов перед отправкой в войска. Один из очевидцев отметил, что Косолапов пришел в сопровождении двух мужчин, быстро завершил формальности и прошел дальше без создания особых условий. Другой свидетель сообщил, что музыкант использовал запасной вход, чтобы избежать внимания собравшихся у здания людей.