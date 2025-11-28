Macan появился в военкомате

Рэпер Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов) явился в московский военкомат, сообщает РИА Новости со ссылкой на некоторых из призывников. По их словам, они видели музыканта внутри сборного пункта, где он оформлял документы перед отправкой на службу. Артист должен был отправиться в армию 28 ноября.

Один из призывников также рассказал, что музыкант пришел вместе с двумя мужчинами, быстро заполнил бумаги и прошел дальше без какого-либо особого отношения. Другой очевидец утверждает, что Macan зашел в здание не через главный вход, чтобы избежать внимания собравшихся у пункта людей.

По данным Telegram-каналов Super.ru и SHOT, у сборного пункта находились десятки человек. Источники отмечают, что оформление проходило максимально незаметно, а некоторые призывники успели лишь кратко поздороваться с артистом.

Ранее стало известно, что Macan будет служить в спецназе Росгвардии в центре «Витязь». Этот отряд известен участием в операциях по борьбе с терроризмом и освобождению заложников, включая события на мюзикле «Норд-Ост» в 2002 году.