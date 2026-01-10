Атака США на Венесуэлу
Ребенок почти час провел в колодце с ледяной водой

В Сыктывкаре спасатели вытащили ребенка из колодца с водой

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Сыктывкаре ребенок провалился в колодец с ледяной водой и почти 40 минут ждал помощи, сообщили в пресс-службе республиканской детской клинической больницы. В момент происшествия он был не один.

Во время прогулки с приятелем по заброшенному участку мальчик упал в незакрытый колодец и провел там примерно 40 минут, находясь в холодной воде, — сообщили там.

Специалисты экстренных служб быстро прибыли на место и транспортировали пострадавшего в больницу. Мальчика поместили в травматологическое отделение с диагнозом общее переохлаждение. На данный момент состояние подростка нормализовалось, скоро его выпишут домой.

До этого тела мальчика и девочки, а также двух взрослых были найдены в частном доме в селе Верхний Услон в Татарстане. Несовершеннолетним было по 12 и 10 лет соответственно. По предварительной версии, все жильцы погибли от отравления угарным или бытовым газом.

Ранее супружеская пара из Новосибирской области четыре дня провела взаперти в собственном дачном доме, заблокированном сильным снегопадом. Пожилые люди не имели возможности самостоятельно выбраться наружу.

