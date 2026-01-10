Долой салаты! Готовлю куриные рулетики с ананасом — и закуска, и горячее

Когда нужно быстро приготовить что-то красивое, но без долгих сборок и сложных продуктов, эти рулетики всегда спасают. Куриная грудка, кусочки сладкого ананаса и чуть-чуть сыра — и уже через несколько минут получается яркое, сочное блюдо, которое подходит и как горячее, и как закуска к праздничному столу. Готовить просто: минимум действий, минимум времени, а результат выглядит так, будто вы провели на кухне целый вечер.

Возьмите 2 куриные грудки (около 500 г) и нарежьте их длинными пластами толщиной примерно 1 см. Посолите и слегка поперчите. Положите на каждый пласт по 1 кусочку ананаса из банки (примерно 150 г всего) и по щепотке натертого сыра — хватит 70–80 г. Сверните плотные рулетики.

Закрепите рулеты зубочистками и переложите их в форму. Сбрызните маслом — достаточно 1 ст. л. — и поставьте в духовку, разогретую до 190 градусов. Запекайте 25–30 минут, пока курица не станет полностью готовой и слегка зарумянится.

Остудите 5 минут, нарежьте шайбами — получится идеальная праздничная закуска. А если подать рулетики горячими, то это полноценное сочное и нежное блюдо.

Совет: добавьте внутрь маленький кусочек сливочного масла — рулеты будут еще сочнее.

