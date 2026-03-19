Этот бутерброд с сельдью и яблоком сведет с ума любого мужчину

Этот бутерброд с сельдью и яблоком сведет с ума любого мужчину Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Бутерброды на скорую руку — это не всегда про компромисс со вкусом. Иногда именно в простоте рождается настоящий гастрономический характер. Именно таким получается «Мужской» — плотный, ароматный, с неожиданной свежей ноткой кислого яблока, которое делает привычную сельдь совершенно другой.

Что понадобится

На 2 бутерброда понадобятся: ржаной или бородинский хлеб (2 ломтика по 30 г), филе слабосоленой сельди (60 г), кислое яблоко сорта «Антоновка» или «Гренни Смит» (40 г), репчатый лук (20 г), столовый уксус 9% (1 ч.л.), растительное масло (1 ч.л.), свежий или сушеный укроп (по вкусу).

Как готовить

Лук нарезать тонкими колечками и залить уксусом на 5 минут — это убирает горечь и добавляет пикантную кислинку. Яблоко нарезать максимально тонкими, почти прозрачными ломтиками — именно такая нарезка, толщиной не более 2 мм, раскрывает его аромат и не перебивает сельдь. На хлеб уложить кусочек филе сельди, сверху — ломтик яблока, затем колечко маринованного лука. Растительное масло смешать с мелкорубленым укропом и полить бутерброд буквально одной каплей — этот прием из скандинавской кухни превращает обычную закуску в нечто запоминающееся.

Бутерброды на скорую руку в таком исполнении подают сразу, не давая хлебу пропитаться, — тогда каждый слой ощущается отдельно: плотный хлеб, жирная сельдь, хрустящее яблоко и острый лук с укропным маслом.

  • Калорийность на 100 г: 145 ккал.

  • БЖУ: 7,2/7,8/11,4.

Валентина Еремеева
В. Еремеева
